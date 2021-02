Livia Brito deja al descubierto sus encantos en un traje de baño negro

La actriz cubana Livia Brito se tomó unos días libres y aprovechó para compartir con sus seguidores de redes sociales algunas historias en donde llamó la atención al mostrar sus encantos con un seductor traje de baño rojo.

Por medio de sus historias de Instgram, la actriz de telenovelas Livia Brito dejó al descubierto sus encantos al mustrar su figura en un bikini negro que impacto a sus miles de aLIVIAnados, como llama a sus fans en redes sociales.

La actriz de telenvela ‘La Piloto’, enseñó algunas historias en las que se le ve en un río en remando en kayak, e incluso señala que se pueden ver unos cocodrilos, lo que la deja totalmente sorprendida.

También, la cubana confirmó en donde se encontraba, se trata de Holbox, una isla en la Peninsula de Yucatán que pertence al estado de Quintana Roo, y que es uno de los mejores lugares de atracción turística, el cual recomendó visitar.

Poco a poco, Livia Brito a seguido su vida después de lo que vivió el año pasado por el escándalo que tuvo en Cancún, luego de unas vacaciones que tomó con su pareja y en el que golpeó a un camarógrafo que le tomaba la foto, durante la pandemia de Covid 19.

Este hecho ha marcado a la actriz, porque además fue demanda por violencia y robo, además de haber declarado su hartazgo en contra de los mexicanos, provocando un sinfín de comentarios en contra de la cubana.

Recientemente, en una entrevista que tuvo durante un programa de televisión, reveló que el incidente le afectó demasiado en su vida íntima y profesional, puesto que sumado al encierro por la pandemia la deprimió mucho.

“Sí hubo un tiempo en que me deprimí por no poder salir, por no poder hacer las cosas que estoy habituada, yo soy una mujer que siempre está como en mucho movimiento, y el ejercicio me ayudó a esto, como a salir de esta depresión, de no tener nada qué hacer”, señaló al programa ‘Despierta América’.

Sobre la demanda que interpuso el fotógrafo señaló que no ha tenido tiempo de pensar en ellos, pues está preocupada más por la pandemia y por seguir trabajando como siempre lo ha hecho.

La intérprete de 34 años de edad, estará regresando a las telenovelas con la nueva producción de José Alberto ‘El Güero’ Castro, lo que marcaría su regreso a la pantalla chica más pronto de lo que muchos pensaban.