Livia Brito comparte picante video mientras luce un apretado bañador

La actriz cubana Livia Brito de nueva cuenta dejó a sus millones de seguidores con la boca abierta al presumir una vez más su ejercitada y espectacular figura en las redes sociales; la estrella de Televisa desafió las bajas temperaturas al posar con un apretado bañador desde la playa.

Fue a través de su perfil de Instagram que la protagonista de la exitosa telenovela La Desalmada compartió un picante video con sus más de seis millones de seguidores un video en el que presume que se encuentra de vacaciones en La Riviera Maya, en donde aprovechó para lucir su espectacular figura en un apretado bañador de dos piezas, cautivando a sus fans.

Livia Brito aprovechó estás fiestas decembrinas para tomarse un descanso en familia y sobre todo disfrutar de las maravillas de la naturaleza, además para mostrarse muy romántica con su novio, Mariano Martínez, con quien aparece en repetidas ocasiones en el video y dándose tremendo beso frente a una cascada.

"Lugares mágicos en México, tan rico disfrutar de paisajes hermosos por la Riviera Maya… un lugar para estar en paz, disfrutar, divertirse, soñar, vivir y olvidarse un momento de todo. Bebe de luz, sal respira y da gracias por todo lo que estás viviendo. Gracias @viajeslili por una hermosa experiencia en #xcaretarte #xcaret unas vacaciones increíbles.", escribió la protagonista de La Piloto junto al video.

Como era de esperarse el video de Livia Brito en donde presume su atlético cuerpo no solo en bañador si no en otras prendas, provocó toma una sensación entre sus millones de fans, quienes no perdieron la oportunidad de llenar de halagos a la artista de 35 años.

"Diviértete a lo grande hermosa,te lo mereces", "Cuerpo de diosa Livia Brito", "Bella bella bebé de luz", "Guapísima", "Livia Brito estás bien guapa y atractiva tienes un cuerpazo hermoso tienes hermosos ojos tienes una mirada tan hermosa tienes hermoso peinado eres la actriz más guapa del mundo", "Me prendes cuando usas acento cubano", "Hermosa", fueron algunos de los piropos que la cubana recibió en su publicación que ya superó las 50 mil reproducciones.

Livia Brito es una de las famosas que ha estado en boca de todos en los últimos meses tras el éxito que tuvo la telenovela La desalamda, melodrama en el que fue la protagonista. Y aunque enun principio se auguró que la telenovela de Televisa sería un rotundo fracaso por el escándalo en el que estaba envuelta la actriz a raíz de que golpeó a un paparazzi, los resultados del melodrama fueron totalmente diferentes y la cubana ganó más popularidad.

Cabe mencionar que recientemente Livia Brito fue invitada al programa Youtube 'Pinky Promise' -conducido por la cantante Karla Díaz- en donde dejó atónitos a todos al revelar que a inicios de su carrera tuvo que pagar derecho a piso.

"Me hicieron pagar derecho de piso. Me acuerdo que tenía una escena de traje de baño y el floor manager era en ese momento una mujer, me acuerdo perfectamente y lo digo aquí públicamente: 'Te pasaste'. Ella vendía cosas, bufandas, gorros y no sé qué tanta cosa, pero yo no tenía dinero ni siquiera para comer, entonces como yo no le compraba cosas, tenía una escena en todo el día y me acuerdo que llegué a las 7:00 de la mañana y me puso mi cena hasta las 9:00 de la noche", recordó Livia Brito.

Otro de los temas que la artista tocó durante la charla con Karla Díaz fue el de los besos. Brito aseguró que uno de los mejores besos que ha recibido en las novelas ha sido de Eduardo Santamarina en La Desalmada y uno de los peores fue en su primer novela, Triunfo del Amor.

