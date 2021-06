Livia Brito brilla como una estrella y muestra su universo completo mientras se empodera

Ante un impresionante marco estrellado, Livia Brito expuso su increíble figura y mostró su universo completo ante la cámara, que captó el bello momento en que la silueta de la actriz se recortó frente a la inmensidad de la noche.

Tan artística resultó la postal que la nacida en La Habana, Cuba, compartió una más en su cuenta oficial de Instagram, y las acompañó con una frase de empoderamiento femenino con la que dejó claro que se siente tan libre y en paz consigo misma para proyectar esa energía hacía sus fans.

Livia Brito, quien está a nada de reaparecer en la pantalla chica con la telenovela “La desalmada”, producción de José Alberto Castro para Televisa, sacudió a sus seguidores al brillar como una estrella en una solitaria noche, donde con su belleza alumbró más que todos los astros del cielo.

Lee también: Buscará Livia Brito justicia para su marido; el 5 de julio se estrena La Desalmada

En las dos postales compartidas por la protagonista de “Muchacha italiana viene a casarse” para sus 6 millones de seguidores en la aplicación de la camarita, aparece de pie sobre un suelo de pasto y tierra, y su silueta, aparentemente desnuda, contrasta con el cielo estrellado en medio de un crepúsculo.

Arqueando la espalda y con la cabeza mirando hacia la bóveda celeste, Livia Brito parece aspirar todo el poder del universo en su persona, deslumbrando con su belleza invisible y rivalizando con la espectacular noche estrellada mientras respira paz.

“Eres libre mujer, no juzgues, no seas lo que no quieres que sean contigo. Esa noche mire al cielo y empecé a dar a cada estrella una razón por la que vivir y ser cada día más feliz. #aLIVIAnados Me faltaron estrellas @diamofernandez”, escribió la histrionisa cubana junto con las imágenes que causaron revuelo entre sus fans.

“Mi piloto favorita”, “Qué linda figura tienes, preciosa”, “La estrellas murmuran entre sí llenas de envidia, ‘¿quién es ella que opaca a las estrellas?”, “¡Qué fotaza!”, “Parece la Sirenita”, “Hermosa figura, hermoso perfil, espera hay un paisaje, no lo había visto”, “Monumento de mujer”, “Qué figura, la mejor”, son algunas de las reacciones que dejaron sus seguidores en la publicación.

Lee también: Aleida Núñez posa con sólo una blusa frente al espejo y presume piernas

Otros de sus admiradores también le preguntaron si posó sin ropa para las imágenes y algunos más le recalcaron que con su belleza opacó a las mismísimas estrellas, y es que en realidad, Livia Brito lució como pocas veces y terminó enamorando a todos.

La actriz está emocionada por el estreno de “La desalmada”, el cual está fechado para el 5 de julio próximo por El Canal de las Estrellas en horario estelar (21:30 horas), por lo que cada vez falta menos para descubrir una historia que promete ser una de las más atractivas del año.