Livia Brito arrasa con bailecito en TikTok; moviendo todo lo que Dios le dio

De nueva cuenta Livia Brito se volvió en toda una sensación en las redes sociales tras presumir que no sólo tiene talento para actuar, si no también para bailar, por lo que se echó tremendendo bailecito y movió todo lo que Dios le dio.

Fue a través de TikTok que la protagonista de La Desalmada de Televisa arrasó con los Me Gusta y los piropos luego de que se mostrará de lado para la cámara mientras luce unos ajustados jeans y una blusa de top, haciendo tremendos meneos de caderas a ritmo de reguetón, Coolant, ponme las nalgas pa' arriba de Farruko.

A poco más de 48 horas el video de Livia Brito, el cual solo acompañó con unos emojis, ya superó los 2 millones de Me Gusta y cientos de comentarios. Sus admiradores no dudaron en agradecerle los tremendos movimientos con los que los deleitó, además de que muchos aseguraron que no se pierden La Desalmada.

"Soy tu fan, no me pierdo La Desalmada", "Cuerpazo", "Hermosa", "Estás bellísima", " Eres super hermosa", "Me encanta la novela, no me la pierdo", "Toda una Diosa", son algunos de los comentarios en el video de Livia Brito. Cabe mencionar que no es la única vez que la cubana alegra la pupila de sus 10 millones de seguidores de TikTok con tremendos bailecitos.

Recientemente la polémica actriz de 35 años apareció en está aplicación junto al youtuber Kevin Architegui con quien realizó algunos videos. Cabe mencionar que Livia Brito actualmente es una de las artistas del momento gracias a su participación en la exitosa telenovela La Desalmada, proyecto que muchos aseguraban que sería un fracaso por el escándalo en el que estaba envuelta la famosa con el fotógrafo Ernesto Zepeda.

Sin embargo, la novela resultó ser todo un éxito y Livia Brito está ganando más popularidad pese a que todavía el escándalo la perdigue. Hace unos días precisamente se llevó a cabo la primera audiencia virtual entre el paparazzi y la famosa y su novio, sin embargo, tuvo que aplazarse debido a que los demandados aseguraron que no tenían todos los elementos necesarios.

"Se solicitó la suspensión de la audiencia por parte de la defensa, uno de los principales motivos es que no estaban impuestos de la carpeta de investigación, entonces es necesario el que tengan conocimiento y acceso, porque es un derecho que puedan armar una línea de defensa del caso”, manifestó la defensa del fotógrafo durante una entrevista a Ventaneando.

