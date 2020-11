Litzy revela la razón por la que Belinda la desprecia

Recientemente la famosa actriz y cantante Litzy fue invitada al programa Pinky Promises, conducido por Karla Díaz, en donde reveló que en muchas ocasiones ha sido víctima del Bullying en las redes sociales, sin embargo, hay una en especial que recuerda mucho, pues cometió el grave error de comparar a Belinda con Carmen Campuzano.

Litzy Vanya Domínguez Balderas, nombre de pila de la ex integrante del grupo juvenil, Jeans, compartió la experiencia que tuvo con la novia de Christian Nodal hace un tiempo, y por la que la intérprete de Amor a Primera Vista la "odia" hasta la muerte, ya que desde entonces la tiene bloqueada en sus redes sociales.

“Les voy a contar. Una sola vez cometí el gravísimo error, un amigo mío, muy querido, puso una foto de Carmen Campuzano comparándola con Belinda, traían el mismo outfit y se veían iguales y yo puse tres risas a mi amigo porque conoce mi humor y me pareció muy chistoso que comparara a estas dos mujeres y en la foto se veían idénticas y me reí, equis”, inició Litzy.

La cantante recordó que este "error" le costó muy caro, pues comenzó a recibir múltiples amenazas por parte de los fans de Belinda. “Al otro día, amenazas de muerte de los Belifans, de ‘¿tú, quién eres? ‘Nadie te conoce’, ‘¿de dónde saliste’, ya saben, porque millennials, yo no los bloquee, ni les contesté, me reí pero sí me impactó porque en mis redes, llenas de menciones de amenazas de muerte”, contó la protagonsita de la novela Una maid en Manhattan.

Litzy señaló que las amenazas, tras su supuesta "burla" no fueron suficientes ya que lo peor vino después, ya que se dio cuenta que Belinda la había bloqueado de sus redes sociales y desde entonces no puede ver lo que la cantante comparte con sus fans. La actriz de Telemundo también destacó que ella no es una mujer que le guste ofender a las demás personas.

“Bueno hasta Belinda me bloqueó, la señora, o sea hace como 200 años que pasó eso pero no la puedo ver en redes, que me gusta mucho cómo se viste por cierto, no lo puedo ver porque me tiene bloqueada. Y dijo, ‘ay mis belifans me defienden’, la neta yo no la ofendí ni me interesa ofender a nadie, ni soy de ese estilo. No soy atacadora de las artistas”, comentó Litzy.

