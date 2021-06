Lis Vega se sube el vestido mientras presume su fenomenal universo

La actriz Lis Vega, está más intensa que nunca, al enseño su anatomía en las imágenes más sensuales. Y es que recientemente, la cubana presumió su unvierso mientras sube su vestido a través de su cuenta oficial de Instagram en donde se le ve posar desde cualquier ángulo, luciendo como una diosa.

La estrella de Instagram, siempre ha buscado verse como una mujer empoderada y para ello, deleita a sus casi 2 millones de seguidores con sus atuendos de mujer madura, pero al mismo tiempo, Lis Vega luce muy atractiva.

La también bailarina de 43 años, posó con un vestido en tono azul rey y flores rojas, de especial escote y por supuesto, con una prolongada abertura en un costado hasta la cintura; y no conforme con ello, Lis se lo puso sin underwear (ropa interior).

"Hello universo #LAPOETADELOURBANO. Desde mi casa @mary_queen_fashion #boutique #MIAMI #newcollection#joyeria by @theboyssilvershop #ARTEENPLATA #ACTRIZ #CANTAUTORA #EMPRESARIA #STYLE #PRIMAVERAVERANO", escribió la que se dice a sí misma 'la poeta de lo urbano', no sin antes, dejar en claro que es lo que quiere ser.

Lis acercó la cámara de su celular a sus encantos, mientras levantaba su vestido, y dejando ver sus glúteos firmes que son resultado de tantas horas en el gym, por lo que se considera una de las famosas que han venido a triunfar a México desde su natal Cuba, más fitness y con mejor cuerpo.

Claro, los comentarios, empezaron a asomarse de inmediato, en cuanto la también actriz de telenovelas publicó su vídeo ayer miércoles por la mañana, mismo en el que se escuchaba la música de fondo de Maluma, Beéle, Rauw Alejandro (feat. Darell, Mambo Kingz, DJ Luian), "Aloha".

"Tan Bella mi amiga ", "Hello BELLEZA!!!", "Sexy", "Que linda estás amor", "Buenas tardes princesa", "Lindo tu vestido me encanta", "Divina belleza", "Super guapísima, hermosa, preciosa, linda, saludos y bendiciones Lis", "Luces espectacular", "Uuuufff... Que hermosaaaaaa!!!" o "Upaaaaaaaa!!!", son algunos de los mensajes que recibió la también vedette.

La actriz Alma Cero fue una de las tantas personas que reaccionó a la publicación de Lis Vega, así como otros 16,548 usuarios más y se pueden leer casi 400 mensajes.