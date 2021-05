Lis Vega se graba levantando su vestido y acercando la cámara

La actriz y bailarina cubana, Lis Vega de nuevo volvió a sorprender a sus fanáticos y seguidores de las redes sociales al presumir su ecultural figura en atrevidos y sensuales atuendos con los que deja muy poco a la imaginación.

Pese a que no es una muchachita, a sus 43 años Lis Vega ha confesado que es una mujer cien por ciento comprometida a lucir siempre bien, es por ello que constamente expone su escultural figura para demostrar que no se necesita tener 15 años para verse incréible, tal y como lo hizo recientemente al aparecer con un atrevido look en el que resaltó sus torneadas piernas.

Fue a través de su perfil de Instagram que la vedette cubana compartió un video en el que modela un Jumpsuit short con falda larga y estampado floreado y con una abertura en la parte delantera mientras se graba levantando la prenda.

"El arte es de apreciación, ram pam pam pam pam", escribió la cubana junto al video que rápidamente hizo reaccionar a sus casi dos millones de seguidores y en el que se escucha la canción de Ram pam pam de Natti Natasha y Becky G.

“No hay nada como la cubana!”, “ Que bella estás princess”, “ Eres una nena admirable, increíblemente bella”, “Y la verdadera obra de arte eres tú Lis”, “Bellísima”, “Linda”, “Hermosa como siempre”, “ Luces espectacular mi amor te amo saludos “, fueron algunos de los comentarios en la publciación que hasta el momento lleva más de 2 mil Me Gusta y diversos comentarios.

Posterior al video, Lis Vega publicó una fotografía en la que aparece con el mismo atuendo blanco con negro, mismo con el que compartió un extenso mensaje de reflexición.

“Cuando la mente no se detiene en las noches llega el insomnio, tu decides si llenar tus pensamientos de ideas constructivas, de organizar tu proximo dia lleno de fe que sera un dia magico o dejarte llevar por pensamientos que no te permitan avanzar. a mi me funsiona, escribir , leer, meditar, escuchar música de sanacion,mantras, cambiar cada pensamiento negativo por positivo.? agradecer cada noche por el dia que acabó, es un gran camino energetico para el siguiente dia. ilumina tu mente cada noche y veras magia en tu despertar,te sentiras mas lleno de energia y vitalitad para volver a empezar. dentro de ti esta el poder y la magia. #namaste que jamas falte te el optimismo cada mañana,que jamas falten las ganas de vivir, todo esta en la mente y tu tienes el poder ? conecta y hoy sonrie mas que nunca cuando habras tus ojos".

Cabe señalar que Lis Vega es una de las famosas más activas en las redes sociales, diariamente comparte contenido con sus fieles admiradores, ya sea que la vemos en entallados atuendos como en pequeños bikinis, la cubana resalta su belleza.