Lis Vega presume cuerpo de diosa; ¡sus fans piden más!

El pasado fin de semana, la modelo cubana Lis Vega, se puso a la altura de una celebración mundial como lo es el Día de San Valentín, por lo que no dudó ni un momento, en presumir sus curvas y sus redondeados glúteos como ya lo ha hecho otras veces, pero además, esta vez, muy enamorada... ¿De quién sera?

Lis Vega, también estrella de televisión, se refirió a ella, como una persona que, pese a que no es perfecta y ha tenido errores en el pasado que ve como lecciones, hoy ama lo que es, lo que hace y está enamorada de ella misma, de su ser, de lo que representa su vida para ella misma.

"NUNCA ME DEFINIRIA POR MI PASADO, SOLO HAN SIDO GRANDES LECCIONES, NO UNA SENTENCIA DE POR VIDA, AMO LO QUE SOY HOY Y VEO EN MI INTERIOR, CON ESO VIVO A CADA SEGUNDO, AMO MI FUERZA INTERNA, LA QUE ME AYUDA A SOSTENERME A CADA PASO #LAPOETADELOURBANO SI TU NO TE DERRUMBAS NADIE TENDRA ESE PODER... Enamorada de mi #look #style #cabello #extensionescabellodefusion by @carystyle @akutsalon", escribió Lis Vega al pie de su atrevida fotografía.

Se trata de una de las postales más reveladoras que la modelo de origen cubano ha publicado en su cuenta oficial de Instagram, en la que más de 1.7 millones de seguidores está al pendiente de cada paso que da la también bailarina.

Lis Vega, aparece con su estilizado cuerpo alrededor de una alberca mostrando su fuerza en una de sus poses más perfectas y tomada desde el mejor ángulo. Pues la también actriz, usó un bañador de hilo y unos tacones negros, que hacen aún más perfecta su figura física.

Y es que, además de mostrar su cabellera, Lis modeló ese bañador color negro mientras lucía sus piernas con un par de tatuajes en cada una; uno es un liguero con atrapasueños incluido y el otro es un árbol con profundas raíces, lo que caracteriza a Vega, por mostrar su fuerza interior.

El cuerpazo que la cubana posee no es casualidad, pues han sido años de trabajo en los gimnasios, una adecuado alimentación y mucha disciplina, pues a sus 43 años, la bailarina del reality show "Bailando por la boda de mis sueños" (2007), en el que quedó en 2º lugar, luce como una diosa.

Por otro lado, los comentarios de sus más fervientes seguidores de su perfil oficial de Instagram, no se hicieron esperar al ver los voluminosos glúteos de Lis Vega, así como sus torneadas piernas.

"Waoooooo belleza te ves muy linda", "Dios mío, nada más más ke Rica y deliciosa cosita linda toda un delicioso bomboncito, luces un maravilloso y delicioso cuerpecito, estás divina", "Perfectamente bella", "Mamasita eres única, que preciosura", "Woow Woow Woow Woow Woow hermosísima!!".

Los comentarios, además de halagadores, también aumentaban de tono; y entre los 293 que tiene la publicación, también se puede leer: "Mamacita que guapa, que cuerpazo tan hermoso, sabrosa" o "QUE BUENA ERES PARA ESO ESA ES TU ESENCIA TU BELLEZA LA TIENES QUE MOSTRAR GENIAL".

La belleza en todos los sentidos de Lis Vega, logró captar la atención de sus seguidores, y arrancarles un sutil o atrevido comentario, así como admirarse con su esencia. La fotografía, que Lis Vega regaló a sus fans el pasado domingo 14 de febrero, tiene ya, más de 23 mil reacciones de los internautas, quienes le ha regalado un corazón rojo.