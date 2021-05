Lis Vega presume cuerpazo en entallada lencería transparente

La actriz de origen cubano Lis Vega presumió cuerpazo de nuevo la noche del pasado viernes, cuando modeló sus exuberantes curvas en entallada lencería con un toque transparente. Y es que la celebridad de las redes sociales aprovechó que llegaba el fin de semana para regalar un momento de relax a sus fanáticos.

Y aunque Lis Vega, quien también ha billado como actriz de telenovelas -esta vez prescindió de sus acostumbrados tacones que estilizan aún más su figura-, mostró sus torneadas piernas con el escotado body negro que utilizó, pues enseñó un poquito más de la cuenta.

La también bailarina, se distingue por expresar sus pensamientos tan profundos en cada publicación de su cuenta oficial de Instagram, y esta vez no fue la excepción; y fue impulsada por su alma de poeta que escribió:

Lee también: El angelical rostro que lucía Ana Martín a sus 21 años en cinta estadounidense

"NOCHE DE VIERNES #goodvibes #sinmiedo #LAPOETADELOURBANO #VUELOLIBRE", se lee, mientras se escucha de fondo, la canción de la rapera Cazzu, "Bounce" y modela la prenda que empieza en un escotado body y termina con un sujetador transparente, mientras mueve sus caderas de lado a lado.

Por supuesto, la cubana arrancó suspiros, puso a sudar a sus más de 1,8 millones de seguidores y como es de esperarse, provocó los más aduladores piropos que se leen a través de cada mensaje que la actriz de "Duelo de Pasiones" (2006), ha recibido.

El conductor mexicano de televisión Fer Sagreeb, no pudo resistirse a los encantos de Lis y como un empedernido fitness simplemente indicó que la cubana es una reina: "The queen" (La reina). Y tras leerse también "Bella", los corazones rojos, las llamas de fuego y las caritas con ojos de corazón no cesan en ardiente publicación de Lis Vega.

Lee también: Con tremendo escote, Lis Vega deja ver su tatuaje más oculto

La publicación asciende a 7,187 corazones rojos de sus seguidores más fervientes y quienes saben apreciar y reconocer la belleza de la vedette. Al momento, también se leen un total de 231 mensajes a línea de comentarios.

Mientras tanto, puedes disfrutar la siguiente postal en la que quien se auto denomina "La Poeta de lo urbano", luce un vestido strapless colo negro, y quien además felicitó por adelantado a su mamá, de quien ya ha compartido una foto y por supuesto, ha dicho que es todo para ella.