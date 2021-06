Lis Vega pide que la vean mientras modela un mini bañador naranja

La despampanante Lis Vega puso a temblar a sus fans al presumir su cuerpazo y sus tremendos encantos en un mini bañador naranja, que no sólo le quedaba de maravilla, sino que será uno de sus atuendos favoritos para el verano.

La vedette cubana, quien ha trabajado en telenovelas de Televisa como “Tormenta en el paraíso” y “Duelo de pasiones”, encendió las redes al modelar el mini traje de baño con la sensualidad que la caracteriza, presumiendo sus curvas de infarto con la prenda que se perdía entre sus encantos y desatando la locura.

Lis Vega pidió con la mirada a sus fans que la vieran luciendo el sexy bañador naranja con el que, además de destacan su cuerpazo, dejó claro que está lista para el verano y que ese es el tipo de atuendo que utilizará para broncear su piel bajo los rayos del sol.

La actriz originaria de La Habana compartió un breve video en Instagram con su 1.8 millones de seguidores, en el que aparece modelando un traje baño completo en color naranja, el cual fue un regalo de una boutique para ella, y no perdió la oportunidad de mostrarle a todos lo bien que le quedaba.

En el clip, Lis Vega presume sus tatuajes y el atrevido bañador, el cual tiene un impresionante escote abierto, sólo unido por una delgada tira en el busto, y un corte delgado que sólo le cubre lo necesario a la histrionisa, quien no tuvo reparo en dejar que sus fans admiraran sus atributos en redes.

En la parte de atrás, la conductora de televisión presumió sus cachetes con la prenda, la cual tenía corte de tanga, y los mostró en el video, levantando gran revuelo: “Tú querías una mami pa’frontear, baby, déjalos que miren. ¿Quién se está alistando para el verano? Acá modelando este traje que me mando @dvevasboutique y me encantó. Gracias, bello”.

Los piropos no se hicieron esperar, dejando ver el arrastre que tiene Lis Vega en internet: “La única mami que me gusta eres tu mi amor”, “Sublime belleza”, “Bomboncito”, “Me caso”, “Divina, Lis”, “El traje está perfecto para lucir con ese cuerpazo”, “No me canso de decirte lo bella que eres. Dios te bendiga”, fueron algunos de los comentarios.

Además de exhibir su belleza en redes, Lis Vega también ha mostrado que su cuerpazo no es producto de la casualidad y ha compartido videos e imágenes en las que se le ve realizando ejercicios y dando consejos a sus seguidores.

La actriz ha estado muy activa en las redes sociales, que se han vuelto su gran plataforma para mantenerse en contacto con sus fans, en lo que se le presenta la oportunidad de regresar a la televisión con algún proyecto.

