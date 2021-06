Lis Vega cautiva con profundo escote de blusa hasta la cintura

Lis Vega volvió a sorprender a sus seguidores en redes sociales al posar con un impresionante y profundo escote que la hizo mostrar sus encantos de una manera muy sexy, mientras acompañaba su postal con una de las reflexiones que suele hacer para sus fans.

La auto denominada “Poeta de lo urbano” cautivó con una abertura en la blusa que le llegaba, literalmente, a la cintura y permitía presumir sus grandes encantos, enloqueciendo a sus seguidores, quienes no dudaron en hacérselo saber en la cuenta de Instagram de la famosa vedette cubana.

Lis Vega, quien llegó a México para protagonizar el video-home “Mi verdad“, de Juan Osorio, también ha participado en otras producciones de televisión como “Big Brother” y las telenovelas “Contra viento y marea“, “Duelo de pasiones” y “Tormenta en el paraíso“.

Lee también: Con diminuto bañador floreado, Lis Vega presume que tiene todo en su lugar

Aunque últimamente no se le ha visto en algún proyecto de la pantalla chica, la actriz originaria de La Habana, Cuba, ha sabido utilizar muy bien sus recursos en redes sociales, donde presume el cuerpazo que le ha llevado toda una vida conseguir, y a sus 43 años es una de las famosas más impresionantes del medio del espectáculo.

La vedette compartió con su 1.8 millones de seguidores en la aplicación de la camarita una postal en la que aparece con una blusa de estampado abierta hasta la cintura, dejando ver el gran tatuaje que tiene en el pecho y también parte de sus bombones, los cuales tienen hipnotizados a sus admiradores.

Con unas gafas transparentes y un tono rojo pasión en los labios, además del cabello recogido, Lis Vega luce muy sensual y guapa en la postal, en la que además compartió un mensaje con sus seguidores, muy a su estilo de “Poeta de lo urbano“.

“La vida se convierte en una carga si intentas anticiparte demasiado, tu único lugar está aquí y ahora. Siempre que creces y expandes en conciencia, comienzas a entender el misterio y la maravilla de la vida… Paso a paso avanzas adelante y hacia lo alto, llenándote de paz, tranquilidad y serenidad, dándote cuenta de que todo está en tus manos y en manos de la divinidad, que no hay nada que deba preocuparte. #LaClaveEstáEnElAmor“, fue parte de lo que escribió la presentadora de televisión.

Lee también: Demi Rose, una diosa en bikini desde la isla de Bali, Indonesia

La actriz cubana se llevó cientos de piropos y mensajes por parte de sus seguidores quienes admiraron su belleza y su espiritualidad: “La más hermosa, saludos desde Barranquilla“, “Bellísima“, “Muy sexy, Lis”, “Hermosa, divina, bella“, “Divina, elegante, fantástico“, “Qué hermoso y lindo tu tatuaje, corazón hermoso“.

Sin embargo, algunos de los internautas le hicieron énfasis en sus labios, pues consideraron que están demasiado grandes y así no los tenía: “Déjame decirte que antes de ese cambio no tenías por qué hacerlo, tenías unos labios muy bonitos, pero en fin, es tu gusto”, “¿Por qué se deformó tu cara?”, “¿Qué le pasó a tu boca?“, le cuestionaron, sin embargo, la actriz no contestó.