Lis Vega arrasa con majestuosa foto en mini bikini amarillo

Con el afán de obtener más seguidores, la actriz y bailarina cubana, Lis Vega, no duda en exponer al máximo su espectacular figura en las redes sociales, como lo hizo recientemente al compartir con sus casi dos millones de Instagram una majestuosa fotografía en la que aparece con un mini bikini en color amarillo.

Fue hace una par de horas que la vedette cubana acaparó las miradas de sus fanáticos al presumir sus atributos en el bañador mientras está sentada en un sillón y se convirtió en el Sol que todos quieren tener.

“Se necesita caracter en esta vida y desicion viviendo sin juicios, sin culpas por lo que no hice o me equivoque, sin miedos, lo importante es lo que haces hoy por ser mejor que ayer y no olvidar las enseñanzas ni el amor con el que las aprendiste, perdonate , perdona y vive solo el hoy , aqui y ahora ?#lapoetadelourbano”, escribió Lis Vega en el post.

A pocas horas de la publicación la modelo logró obtener más de 13 mil Me Gusta y diversos comentarios como; “Wooow que bonita como siempre, me tienes enamorado con tanta belleza lis, eres lo máximo”, “Amarillo tan bello color como el rreflejo del sol!!! “, “ Sí te amo con tus defectos, errores porque nadie es perfecto”, “ Woooowww belleza de mujer preciosa bellísima linda perfecta todo precioso”, son algunas de las reacciones.

Gracias a las diversas facetas que Lis Vega ha mostrado a lo largo de los años, siendo, bailarina, actriz, modelo y cantante, es como la famosa ha logrado estar vigente en el mundo del espectáculo.



Y aunque actualmente sus fieles admiradores solo pueden admirar su belleza a través de sus redes sociales, ya que constantemente los deleita con atrevidas fotografías en entallados atuendos o mini bikinis con los que deja poco a la imaginación, recientemente la famosa prometió una sorpresa, a lo que se cree que pronto regresará al mundo de la música.

Actualmente la vedette y actriz cubana es una de las artistas más influyentes en las redes sociales, pero también una de las criticadas debido a los cambios que ha sufrido su físico. Además de presumir en este espacio su curvy figura, la bailarina también aprovecha para promocionar algunos productos orgánicos. Cabe señalar que cada fotografía que la famosa comparte mensajes positivos.