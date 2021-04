Lis Vega acalora a fans mojando sus curvas mientras modela pequeño bañador

La actriz Lis Vega, quien es una de la celebridades latinas más reconocidas en el mundo de la farándula, ha vuelto a acalorar a sus fanáticos al mostrarse con sus curvas bañadas en agua, mientras modela diminuto bañador, pues la candencia, la trae tatuada en la piel.

Fue la tarde del pasado martes, que la cubana, quien ha brillado como estrella de televisión desde que llegó a México, cautivó de nueva cuenta a sus seguidores y los puso a sudar al verla posar de una forma tan atrevida como normalmente lo hace en sus diferentes publicaciones.

Mismas que la también modelo comparte a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que Lis Vega casi no deja nada a la imaginación. Además acompaña a sus post, con pensamientos muy profundos que hacer reflexionar a sus fanátic@s, justamente sobre su persona ante la sugerencia de verse y quererse como joyas únicas y amarse a sí mism@s; así lo escribió esta vez:

"CONEXION. ESTÁS EN LA VIDA Y TODO FORMA PARTE DE ELLA, NO PUEDES EVITAR QUE LAS COSAS SUCEDAN, PERO SÍ PUEDES DECIDIR QUE HACER CON ELLAS CUANDO SE PRESENTEN EN TU VIDA. NO EVITES LA VIDA, VIVELA", no sin antes, presumir sus intensas curvas.

"#VUELOLIBRE #SIENTOLUEGOEXISTO #LAPOETADELOURBANO #OMNAMAHSHIVAYA #mylifeisablessing #nofiltro ETERNAMENTE SALVAJE, ETERNAMENTE YO", escribió Lis, haciendo hincapié que no hay que detenerse ante los propios deseos.

Y todo, con el pretexto de modelar un par de arracadas o coquetas de una firma de joyería de plata, de la que ella es empresaria. Y claro, al mismo tiempo, aprovechó el espacio para recordar a sus fanáticos más fervientes, que pueden visitar su sitio privado Only Fans.

Y es que, la sensualidad de la cubana no tiene límites, pues con tremenda figura que posee -producto del ejercicio que le gusta practicar a diario-, enamora casi a cualquiera. Además de su belleza, como resultado de algunos tratamientos estéticos a los que se ha sometido para que como Maribel Guardia, se puedan ver más jóvenes y bellas que cuando tenían menos edad.

Por ello, ha recibido los más halagadores comentarios, como: "Cuando te vi por primera vez, noté tu brillante apariencia, pero entonces llegué a conocer tu hermosa alma, y comprendí que tú eres la única" o "Que rico después de hacer fits o gym", comentó el fan al ver a Lis Vega, bañarse bajo la regadera.

Y los halagos siguieron: "Quien fuera agua para pasear por ese hermoso cuerpo con todo respeto" o "Mi vida... Sensual Y Perfecta Amor". Al momento, la publicación tiene más de 14,870 'me gusta' de enre los 1.7 millones de seguidores que tiene.