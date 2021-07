Lentamente Ana Bárbara modela un bikini dorado desde un muelle

Ana Bárbara encendió las redes sociales al presumir su escultural figura desde un muelle, pues la cantante de 50 años una vez más dejó claro que la edad no es impedimento para verse bien por lo que ahora modelo lentamente un bikini dorado con el que resaltó su tonificado abdomen.

Fue a través de su cuenta de TikTok que Ana Bárbara deleitó la pupila de sus más de siete millones de seguidores al modelar lentamente la pequeña prenda dorada desde un muelle. Con la canción de fondo, Nada de ti, de su autoría, fue que la cantante del regional mexicana elevó la temperatura de sus fanáticos.

No es la primera vez que la cantante provoca suspiros entre su fanaticada, pues constantemente la artista comparte contenido en las redes sociales en donde deja al descubierto su curvy figura, especialmente acapara miradas al lucir su pequeña cinturita o su abdomen plano.

Y aunque en muchas ocasiones Ana Bárbara también ha sido muy criticada por la forma en que se viste, la artista siempre ha dejado en claro que los comentarios negativos no le afectan en lo absoluto y mejor se concentra en ser positiva ante cualquier circunstancia que se vea envuelta.

No obstante, Ana Bárbara no es nueva en el medio artístico, pues a lo largo de su carrera no solo ha demostrado que es una mujer muy bella, si no también talentosa, razón por la que hoy en día es considerada una de las artistas más influyentes en la música.

Cabe señalar que "La reina grupera" ha ganado gran popularidad en TikTok y actualmente es una de las consentidas, pues, aunque con sus videos atrevidos logra cientos de reacciones entre sus usuarios, la famosa artista originaria de Río Verde, San Luis Potosí, también conquista con su buen sentido del humor.

Muchos de los atuendos con los que Ana Bárbara se hizo tendencia en las redes sociales eran parte de los looks que usaba en el programa estadounidense, Tengo Talento, Mucho Talento, concurso que recientemente finalizó una temporada más.

