Le prende fuego Irina Baeva a Gabriel Soto con diminuto bikini verde

Una vez más la bella actriz rusa, Irina Baeva desbordó sensualidad al posar con un dimintuo bikini con el que apenas cubrió lo necesario y con el que le prendió fuego a su prometido Gabriel Soto.

Fue durante los días de descanso que se tomaron en California, Irina Baeva y Gabriel Soto, que la modelo rusa derrochó sensualidad desde las playas de Santa Mónica. A través de su perfil de Instagram la protagonista de Vino el Amor aprovechó el tiempo para posar en bikini con el que no sólo presumió su delineada figura, sino que prendió fuego a su pareja y fanáticos.

"Niña Feliz", fue el mensaje con el que la actriz acompañó la instantantea. Como era de esperarse, la modelo de origen ruso se llevó diversos piropos en la publicación que hasta el momento lleva más de 90 mil Me Gusta. Sin embargo, en la publicación retomada por el programa de espectáculos de Telemundo, Suelta la Sopa, la famosa ha sido severamente criticada.

Según algunos reportes, fue precisamente hace unos días se había emitido una alerta para no ingresar a las playas de Santa Mónica por derrame de desechos al mar, a lo que algunos usuarios aseguraron que la famosa estaría bien, pues ella no puede agarrar ninguna infección.

"Posando en la playa. Hace 2 días hubo alerta de no meterse a Santa Mónica Beach por el derrame de desechos al mar. A ver si no agarra una infección", “Que va entender si no le importo quedarse con un hombre casado”, “A ella no le puede hacer nada ninguna infección pues ella es eso mismo un infección”, “La infección ya la tiene a su lado”, “No se puede dañar a alguien que nacio #infectada”, “Jajajaja la infección es ella”, son solo algunos de los crueles comentarios en la publicación de Suelta la Sopa.

Cabe señalar que en las imágenes que la prometida de Gabriel Soto compartió sólo se le ve mojando sus pies, por lo que esto no representaría ningún riesgo para su salud.

Hace unos días, Baeva también fue blanco de las críticas luego de algunos usuarios de las redes sociales criticaran su físico, pues hicieron una comparación con Laura Bozzo, después de que la famosa compartió precisamente una fotografía similiar a la reciente en la que aparece posando para la cámara desde un camastro y en bikini, imagen con la que también le prendió fuego a sus fieles admiradores.

Cabe señalar que Irina Baeva y Gabriel Soto ya se encuentran en México, después de tomarse un merecido descanso en Estados Unidos.

