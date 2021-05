Le llaman modelo a Gaby Spanic; enloquece con su vestido más cortito

La actriz venezolana Gaby Spanic, no sólo ha triunfado en su país natal, pues al ser una de las mujeres más bellas, ha saltado a la fama desde hace dos décadas y a sus 47 años ¡luce estupenda! tanto, que la también modelo ha presumido piernas con un particular vestido de olanes con el que contoneó su figura.

El diseño es creación de Israel Garrido, un diseñador mexicano para el que Gaby Spanic modela los vestidos más glamorosos. Fue el pasado 17 de abril, que la villana de telenovelas, modeló un vestido casual pero sofisticado, con un especial diseño de escote cruzado con una sola manga que termina en olán y continúa hasta la falda.

Y con éste, la también bailarina aprovechó una vez más para contonear su exquisita figura, enamorar a sus fanáticos y arrancar uno que otro suspiro, a la par de la interpretación de su personaje como Fedora Montelongo el melodrama que está a punto de estrenarse en Univisión en Estados Unidos, "Si nos Dejan".

Lee también: Ana Martín y Marlene Favela lucen como un par de princesas en La Desalmada

"Y yo le digo la modelo! Eres nuestra Modelo, Reina, inspiración y todo de mejor en este mundo! @gabyspanictv @israel_garrido_moda", se lee en el post del perfil de Instagram del diseñador mexicano, oriundo de Guadalajara, Jalisco.

"Bella" o "Preciosa" son los halagos que saltan a la vista en la publicación de Israel Garrido, que además han seguido algunas fanpages (página de fans) de Gaby Spanic en la que sólo se ve que la han etiquetado con mucho cariño, pues han dicho más de una vez, que la venezolana es una reina.

Y es que su belleza no tiene límites; pues la fama internacional que le han dado las telenovelas como "La Usurpadora" (1998) y otros melodramas más, la han colocado como una de las mujeres más bellas de Latinoamérica y con más presencia.

Lee también: Cinco looks con los que Gaby Spanic conquistó como Ivana Dorantes

Tanto, que útimamente fue invitada por la Embajada de Indonesia en México a celebrar 68 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, y por supuesto, ha sido el propio Israel Garrido, quien ha vestido a la actriz para asistir al importante evento.

Hungría, también ha sido un país conquistado por la belleza y los dotes artísticos de Gaby Spanic al figurar como una de las bailarinas del reality show de baile Dancing with the Starts TV, llegando a la final; y aunque no logró la corona por un pequeño detalle, lo cierto es que iluminó con su belleza la televisión húngara.