¿Le faltó tela?; Daniella Chávez se viste de amarillo con inusual escote

Las expresiones que la modelo Daniella Chávez desataría tras verla en una de sus últimas publicaciones de su cuenta de Instagram serían sin lugar a dudas: "¿Le faltó tela?" o "¡Le faltó tela!"; y es que la chilena se vistió de amarillo luciendo un inusual escote.

Además de asomar sus atributos con el escote frontal superior de su sofisticado outfit, Daniella Chávez enseñó de más con ese vestido que todavía subió de nivel; es decir, de media pierna, lo subió a modo de que quedara debajo de la retaguardia y con ello puso a vibrar a sus fans de pura emoción.

En las calles de Miami, Florida, ciudad donde vive y donde se da una vida de lujos yéndose de shopping (compras) a las tiendas más elegantes de prestigiadas y reconocidas firmas de ropa y accesorios, Daniella Chávez se lució frente a la cámara.

Esta vez fueron tres instantáneas las que la modelo latina compartió y para no perder la costumbre, puso a pensar a sus seguidores que rebasan los 16.6 millones, en torno a cuál versión de su escotado outfit les gusta más.

La pregunta es si le hizo falta tela a dicho vestido o es uno de los outfits que Daniella Chávez suele utilizar hasta para ir de shopping en el glamoroso puerto sureño de Estados Unidos y tras ello, los corazones rojos y amarillos, no han parado de llegar a la publicación, pues siempre ha hecho reaccionar de ésta y otras formas a sus followers.

"Looking stunning my babe" (Luciendo impresionante, mi bebé), "Preciosa", "Beautiful (Hermosa), "Fabulous doll" (Preciosa muñeca) o "Beautiful baby" (Hermosa bebé), son algunos de los 1,290 comentarios que al momento se pueden leer.

Otros más rezan: "Amo, te quedan todos los vestidos soñados, bebé hermosita" o "Da lo mismo corto o largo te ves regia" y tal vez por esa razón, Daniella Chávez ha logrado hasta el día de hoy, entre más de 66,600 corazones rojos.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!