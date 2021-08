La vez que Maribel Guardia presumió cuerpo de diosa en un yate con micro bikini

La actriz Maribel Guardia siempre ha sido una de las más envidiadas y asediadas del medio artístico debido a que es considerada como "la diosa de la eterna juventud"; y no por nada se ha ganado ese título, pues son infinidad de postales en las que figura luciendo cuerpo de diosa como la vez que posó en un yate con micro bikini.

Y es que, gracias al estricto régimen de alimentación que lleva y al ejercicio diario -aunque muchas veces ha dicho que no le gusta hacerlo-, Maribel Guardia sigue conservando esa envidiable figura a sus 62 años. No obstante, su belleza no sólo obedece a su cuerpo, pues su piel perfecta y su rostro angelical también son parte de ella y, sin lugar a dudas, la posicionan como una de las famosas favoritas del medio artístico.

En su perfil oficial de Instagram, cuenta con un total de 3,315 publicaciones que ha venido compartiendo hace algunos años; pero sus postales no son las únicas que se pueden ver a través de su perfil personal; pues Maribel Guardia tiene tantos fanáticos, que algunos se han dedicado a compartir algunas postales más.

Como en la que se muestra a Maribel con un cuerpo y piel de diosa. La instantánea fue compartida en 2018, por el perfil @tvviprd que comparte postales de mujeres de cuerpos ostentosos y llenos de curvas y la postal de Maribel Guardia no fue la excepción.

Fue durante el verano del 2018 (11 de julio) que la fanpage (página de fans) escribió: "@maribelguardia con 60 años y es el real cuerpo del verano", a la par de la infartante postal de la costarricense en sus entonces seis décadas de vida recién cumplidas.

En la instantánea, Maribel Guardia posó en dicho yate, parada y tomando con ambas manos los barandales, mientras presumió cuerpo con un bikini color coral, con algunos detalles de transparencias y pedrería (tipo estoperoles) en un costado del bikini y en los tirantes del brasier amarrados al cuello.

El sol del atardecer hizo lo suyo e iluminó la piel de la actriz de telenovelas que dejó caer su melena color negro a la par de lucir unas gafas de sol espejeadas con el mar que parece ser el Océano Pacífico de fondo en la postal.

Y aunque esta vez no se pueden ver comentarios que normalmente siempre inundan sus publicaciones de halagos, muy seguramente -quienes la han visto-, podrían haber descargado la foto en su celular o computadora. Po otro lado, el post sólo tiene 20 corazones rojos.

