Laura Bozzo muestra la diferencia de su cara: "Parecía la momia Juanita en La Casa de los Famosos"

Tras su salida La Casa de los Famosos, Laura Bozzo se ha mostrado más tranquila al estar acogida por sus personas cercanas, y así lo ha demostrado en sus redes sociales en donde ha compartido algunas expericiencias que vivió en el reality de Telemundo. Recientemente publicó un video en el que mostról a diferencia de su cara y aseguró que dentro del programa parecía la momia Juanita, pero le dijeron: "Esa arruga no te la quita , ni con una plancha industrial".

Por muchas semanas Laura Bozzo se convirtió en redes sociales en la reina de los memes debido a que la presentadora se veía demacrada cada vez que aparecía en las pantallas e incluso fue la burla de algunos de sus colegas como Juan José "Pepillo" Origel, quien replicó en sus redes sociales algunas de las imágenes con la que la famosa se volvió viral.

Para retomar este tema y dejar claro que efectivamente lucía muy distinta y fuera de la realidad de lo que es, La Señorita Laura utilizó sus historias de Instagram para tomar con humor los memes sobre su aspecto por lo que mostró la diferencia de su cara tras salir de La Casa de los Famosos.

"Hola a todos, miren la diferencia, maquillada por Blanca, peinada por Betty, soy otra persona, parecía la momia Juanita en La Casa de los Famosos, pero un buen arreglo lo cambia todo", se escucha decir a la conductora de Laura en América. Como era de esperarse, el comentario de la peruana dividió opiniones en las redes sociales.

Muchos de sus fans aplaudieron el hecho de que ya luce mucho mejor a como se veía en el reality, mientras que otros se le fueron encima supuestamente por no aceptar su edad y poner un filtro con el que no se le ninguna arruga, además, hubo quienes le sugirieron buscar ayuda psicológica, lamentando que el maquillaje no arregla el corazón.

"No te puede quitar ese Manera tan despectiva y mala leche que tienes de tratar la gente", " Ese filtro , buena ridícula .. esa arrugas no te la quita , ni con una plancha industrial", "Los maquillajes hacen milagros , en realidad ya con tantos años encima no puedes esconder la vejez, los años no pasan en vano", " Arregle su corazón y su mente señora busque ayuda profesional", " Pero por dentro no te cambia nadie", "Se nota que hicieron magia", fueron algunas de las críticas que Laura Bozzo recibió.

Cabe mencionar que Laura Bozzo fue la última eliminada de La Casa de los Famosos a una semana de pasar a ser una de las finalistas. Tras su salida del reality aseguró que jamás quería volver a 'toparse' con alguno de los famosos con los que convivió durante días e incluso ni a Daniella Navarro, con quien hizo muy buena mancuerna.

Pero tras la salida de Daniella Navarro las famosas hicieron las pases y arreglaron sus diferencias por lo que Laura Bozzo hasta le dedicó un emotivo mensaje a través de su Instagram a la actriz venezolana.

"Solo aquellos que vivimos esta experiencia tan dolorosa podemos entender que saca lo mejor y lo peor de las personas mi mascara siempre fue la de una guerrera que ante el dolor ataca para no llorar esa es Laura en America pero debo reconocer que lo que dije de Daniela fue horrible yo no soy así y lo siento en el alma por que lo mejor que saque en este juego fue conocerla, no soy nadie para atacar menos para juzgar por eso y mas le quiero decir que lo siento que le deseo lo mejor y bendiciones @daniellanavarros ", escribió La Señorita laura.

