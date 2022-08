Laura Bozzo hace truquito de J Balvin para las arrugas y espanta con su grito

Tras las fuertes críticas que recibió por su rostro durante su participación en La Casa de los Famosos, ahora Laura Bozzo está más que enfocada en mejorar su imagen por lo que ahora la presentadora de televisión aplicó un trunquito que el cantante colombiano, J Balvin, realiza por las mañanas para estirar arrugas.

Fue a través de su perfil de Instagram que Laura Bozzo sorprendió a sus 799 miles de seguidores al compartir un video en el que, ante su desesperación por mejorar su aspecto, se atrevió a hacer un truco de belleza que J Balvin compartió recientemente en redes sociales, el cual realiza al levantarse para disminuir las arrugas y mantener un rostro fresco.

Pues para que no le digan y no le cuenten, la presentadora peruana quiso comprobar si lo dicho por el cantante colombiano funciona, así que metió su cara en un recipiente con hielo. “Veamos si la receta de J Balvin para levantarse y restirar arrugas y vernos espectacular, metiendo la cara al hielo funciona o no”, dice Laura Bozzo mientras lleva a cabo el consejo de belleza.

Y aunque la intención de la famosa era comprobar si el truquito de J Balvin funcionaba, está teminó espantando a sus seguidores con el tremendo grito que pegó. Sus seguidores no tardaron el reaccionar al video de Laura Bozzo, pues aseguraron que esté era muy divertido por lo que le pidieron subir más contenido similar.

"Extrañando esos gritos", "Que señora más cómica!!", "Creo que a Laura le va ir mucho mejor que se haga YouTuber", "Me mueroooo ahh", "Eres única por eso te quiero montones", "Jamás pensé que @laurabozzo_of fuera tan pero tan graciosa ! Me da tremendo gusto que ella nos haya permitido conocerla ", "No dejes de publicar cosas ya se te extraña Laura", son algunos de los comentarios en la publicación.

Recordemos que hace unos días J Balvin compartió en TikTok un consejo de belleza que hace para refrescar su rostro y mejor aún, disminuir las arrugas. “Tips de cómo tener cara de levantado realmente, mucho hielo, agua. A ver cuánto aguantamos (…) hay que se me congelo la cara”, se escucha decir al cantante en el video.

Pese a que Juan José "Pepillo" Origel aseguró en repetidas ocasiones que tenía una buena relación con Laura Bozzo, el periodista fue uno de los famosos que más se burló del rostro de la presentadora durante su estancia en el reality de Telemundo, pues hasta replicaba las imágenes que se viralizaban de la cara de la conductora.

