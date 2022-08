Laura Bozzo broncea su figura en bañador como quinceañera; ¿le quita el lugar a Maribel Guardia?

Tras salir de "La Casa de los Famosos 2", la controvertida presentadora de tv, Laura Bozzo aprovechó tremendo escote para "reflexionar" lo que hizo o no durante su participación en dicho reality, al mismo tiempo de que bronceó su figura en bañador como quinceañera; entonces se podría pensar que ¡quiere quitarle el lugar a Maribel Guardia!... ¿será?

Y es que, la famosa peruana no dejó duda de que a sus 69 años quiere seguir impresionando a sus seguidores de la manera que sea, con o sin maquillaje, en "fachas" o hasta mostrándose tal cual es; por lo que asegura que no fue una de las finalistas del reality show de Telemundo.

Y fue a través de una reciente publicación de su cuenta de Instagram que la llamada 'señorita Laura', no sólo se arrepintió de no haber echado toda la carne al asador por conservar un lugar en la segunda edición de "La Casa de los Famosos", sino que además lució lo que tiene bien puesto a sus casi siete décadas de vida.

¿Quiere quitarle el lugar a Maribel?

Pues sin reparo, se dejó captar luciendo un traje de baño blanco de tremendo escote con algunos olanes, mientras tomaba el sol en un camastro de piscina; sin dejar cabo suelto sobre la esbelta y bien moldeada figura que a sus 69 posee, mientras indicó:

"Mi error en @lacasadelosfamososs fue no tener estrategia, no jugué, solo fui quien era [soy] con lo bueno y lo malo; pueden quererme por eso u odiarme por la misma razón... era mi deuda con mi público, quería conocieran todo de mí y [que] si me arrepiento? No... NO vale más el cariño de mi público que todo el dinero del mundo... besos a los jóvenes gracias.. y sí soy 'la tía loca' y me vale lo que opinen".

Y es que, la comparación podría cobrar relevancia, toda vez que además cuerpazo, Maribel Guardia posee una especial belleza y un cuerpo torneado por tanto hacer ejercicio y no solo por comer pescado crudo como la peruana lo hace de forma extrema.

Pues a decir verdad, cada quien tiene una forma especial de llamar la atención de sus seguidores y la costarricense lo hace con gracia, coquetería y mucho estilo. Dos días antes de llegar al escalón número 63, celebraba como nunca sus 8 millones de seguidores en Instagram, expresando:

"#acapulco de mis amores, aunque vengo a trabajar siempre disfruto de tu belleza. Y ahora rumbo al @tenorio_comico nos vemos a las 8", a la par de un vídeo en el que no deja duda del porqué la admiración que le tiene su público virtual, tras lucir cada curva y su abdomen plano.

No obstante, cabe destacar que tanto una como la otra famosa, son celebridades que a más de seis décadas de vida, siguen impresionando a sus seguidores.

