Laura Bozzo aprovecha la soledad para hacer de las suyas; se despoja de la ropa

Durante su estancia en La Casa de los Famosos, mucho de los fanáticos de Laura Bozzo han quedado sorprendidos con los repentinos cambios de humor de la presentadora de televisión, y aunque muchos han intentado odiarla terminan queriéndola aún más con sus ocurrencias, pues ahora La Abogada de los Pobres sorprendió a todos al despojarse de la ropa.

Fue durante la noche de este jueves que Laura Bozzo aprovechó la soledad para hacer de las suyas en el cuarto morado, ya que al ser Salvador Zerboni el líder de la semana, esté se llevó a dormir a Daniella Navarro a la suite, por lo que la presentadora de televisión durmió sola.

Luego de dos meses fuera de casa y acostumbrada a dormir como Dios la trajo al mundo, la peruana de 69 años, aprovechó la soledad para comenzar a despojarse de la ropa, muy al estilo de un streptease. Primero se quitó la blusa y posteriormente el sostén, para rematar, decidió aventar sus prendas por la habitación. Finalmente en la grabación se ve a la famosa meterse bajo sábanas. “Espero no me graben, extrañaba dormir así sin ropa”, dijo la famosa.

Laura Bozzo es una de las nominados de esta semana al igual que Ivonne Montero, Lewis y Nacho Casano, por lo que será el público quién decidirá cuál de estos cuatro participantes debe de abandonar La Casa de los Famosos.Cabe mencionar que La Señorita Laura es una de las favoritas para ganar está segunda temeporada del reality de Telemundo, pues ya en otras ocasiones ha sido nominada y ha sido salvada por el público.

Al ser Salvador Zerboni el líder de la semana, será este viernes cuando el villano de las telenovelas, que aparte fue inmune a la nominación, tiene el poder de salvar a uno de sus compañeros y se cree que puede ser Laura Bozzo, aunque en estos últimos días han tenido sus diferencias, pero hace unas horas la presentadora tomó consciencia de sus ´metidas de pata' y le pidió disculpas a sus compañeros de cuarto, Zerboni y Daniella.

Laura Bozzo se despojó de la ropa mientras aprovecha la soledad.

“Les quiero pedir una disculpa porque creo que no he sido justa con ustedes (…) quiero que estemos los tres mano, con mano, con mano y que salgamos de acá los tres en la final”, se escucha decir a Bozzo. Mientras que Zerboni aseguró que la disculpaba y que le hacía falta escuchar eso. “Claro que te perdono, me hacía falta escuchar eso”, le respondió Zerboni.

