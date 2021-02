Las transparencias de Maribel Guardia que desataron la locura

La modelo de origen costarricense Maribel Guardia, desató la locura entre sus fanáticos, cuando postó arriba del piano que tiene en su casa, visitiendo un mini vestido color morado, pero además que transparenta una parte de sus encantos, por lo que parece que está enseñando sus atributos.

Apenas empezaba el año 2020, Maribel Guardia, modeló un diseño de una prestigiada boutique, que enmarca su delineada figura a la perfección, además de que muestra sus estilizadas piernas, debido a lo corto de la prenda.

Lee también: En pequeño jumpsuit y botas, Maribel Guardia desató suspiros

La también actriz de telenovelas, dio cuenta de buen gusto para vestir, aunque ese vestido, por más elegante que sea, es muy corto y a decir verdad, parece un sensual negligé, con el que incluso, pudo haber seducido a su esposo Marco Chacón.

"#actitudpositiva #yomequedoencasa #vestidos @paris_london_boutique #aretes @eucalipto.accesories Que tengan una linda #noche Dios nos acompañe a todos", posteó la madre de Julián Figueroa, quien no recibió buenos comentarios del todo.

Pues sí, por primera vez, la costarricense, además de arrancar suspiros y de desatar la locura entre algunos de sus fanáticos, también desató la furia de un par de usuarias, quienes al parecer, son parte del equipo de trabajo de la empresa que fabrica los accesorios que debió haber lucido en la fotografía.

Lee también: Lourdes Munguía opaca a Maribel Guardia; desborda sensualidad

Y mientras recibió los halagadores comentarios por parte de algnos fanáticos, algunas mas le reclamaron su despotismo e indiferencia hacia sus esfuerzos:

Tras leerse: "Que bonitas zapatillas, piernas, rostro... Ah y senos", también se leen un par de comentarios: "@eucalipto.accesories esos NO son los artes que manejas", "Que mala onda @maribelguardia porqué no te pusiste los aretes de @eucalipto.accesories, pobre muchacha, los hizo con tanto amor para ti y tó toda arrogante no quisiste subir foto con ellos....muy mal".

Y otro más: "@maribelguardia se un poco más humildita si te mandan algo que te hicieron con esfuerzo/cariño como lo hizo @eucalipto.accesories pues póntelos y no estés de prepotente diciendo que lo importante fue que los mencionaste. Que gracias a los fans que te miraban en novelas y en shows tienes lo que tienes!!".

Sin embargo, la buena vibra y los halagadores comentarios, siguieron en la lista: "Hermosa mi bella‼️", "@maribelguardia que pedazo de mujer hermosa que piernas ricas", "Piernas estilizadas, pero porqué ya no usas pantimedias naturales?", "Que bellas piernas, no dejes de ir al gym".