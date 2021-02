Las transparencias de Demi Rose que dejaron mudos a sus fans

Aunque, la modelo Demi Rose no es partidaria de compartir diariamente fotografías en sus redes sociales, es un hecho que tras cada sesión de fotos de las que está acostumbrada a hacer, elige las mejores, como una de las que compartió en novimbre de 2020 en la que lució sus encantos a través de sus ¡acostumbradas transparencias!

Demi Rose, quien también añora llegar a ser una exitosa actriz de cine de Hollywood, ha maravillado a sus fanáticos de todo el mundo; pues la británica se ha posicionado como una de las modelos más famosas alrededor del planeta Tierra.

Su figura de diez, su innegable belleza y la sensualidad que Demi Rose imprime en cada postal que comparte, han sido sin duda, sus armas de seducción más efectivas, por lo que sus más de 16 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, literalmente se vuelven locos con cada publicación compartida por la famosa europea.

"Switchin up positions for you" (Cambiando posiciones por ti), fue la corta pero contundente descripción que la modelo de 25 años dejó en su sensual publicación en la que por cierto, hasta el momento ha recibido 632,318 corazones rojos y más de 5,300 atrevidos comentarios, entre los que se lee:

"Sin ropa", "Muy seria" (haciendo referencia al semblante de Demi); "Ámalos a todos siempre que sean cómodos y agradables", "Dura", "Única", "Eres muy muy linda", "Toma tu cuerpo bebé", "Hermosa!!", "Wow eres increíblemente hermosa y me encanta tu estilo".

Incluso, Rose ha dejado a sus admiradores masculinos sin palabras, tanto así, que mucho de ellos, han inundado la publicación de corazones, rojos, emojis con ojos de corazón y han prendido fuego a la misma; de hecho, hay quienes han comparado los encantos de la también DJ, con un par de enormes cerezas y de manera muy sugerente, también han posteado el emoji del plátano, ¿por qué será?

"Wowwwwwwww maravillosas montañas", o "Te extraño tan dulce", Que par de xuxas", se lee en otros más. La postal por la que Demi ha dejado babeando a sus fans, es en la que aparece un atuendo totalmente transparente, que sólo cubre sus partes más íntimas, con un par de corazones negros, mismo que resalta las curvas de la británica por todas las partes de su cuerpo; así como que enmarca su cinturita.