Las primeras imágenes de la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Tras revelarse al mundo que la cantante Jennifer Lopez se casó con el actor estadounidense Ben Affleck, ya han salido las primeras imágenes a la luz del enlace matrimonial entre los famosos, que unieron sus vidas en matrimonio nada más y nada menos que en Las Vegas, Nevada, EE.UU.

Se sabe que la boda fue el pasado sábado 16 de julio en una capilla con cuatro parejas más, pues ha sido la misma 'Diva del Bronx', quien ha compartido algunos de los detalles de su boda con Ben Affleck. A través de un comunicado de su página oficial On The JLO, ha contado con emoción lo que ha sido la boda con el Hombre Murciélago (Batman).

Por principio de cuentas, la neoyorquina escribió: ¡LO HICIMOS! Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Paciente de veinte años. Exactamente lo que queríamos. Anoche volamos a Las Vegas, hicimos fila para obtener una licencia con otras cuatro parejas, todos haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas".

"Detrás de nosotros, dos hombres se tomaron de la mano y se abrazaron. Frente a nosotros, una joven pareja que hizo el viaje de tres horas desde Victorville en el segundo cumpleaños de su hija -todos queriendo lo mismo- para que el mundo nos reconozca como socios y declarar nuestro amor al mundo a través de las antiguas y símbolo casi universal del matrimonio".

Y según contó la cantante de 52 años, la hora en la que se casaron no fue la convencional y además, ella y su ahora esposo tuvieron la suerte de que los atendieran en una de las capillas de la capital de las bodas: "Apenas llegamos a la pequeña capilla nupcial a medianoche. Tuvieron la amabilidad de permanecer abiertos hasta tarde unos minutos, permitiéndonos tomar fotografías en un Cadillac convertible rosa, evidentemente uno de los usos del propio rey (pero si queríamos que apareciera el propio Elvis, eso costaba más y él estaba en la cama)".

"Entonces, con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla e incluso dimos un Bluetooth para una (corta) marcha por el pasillo. Pero al final fue la mejor boda posible que podíamos haber imaginado. Uno con el que soñamos hace mucho tiempo y otro que hicimos realidad (a los ojos del estado, Las Vegas, un descapotable rosa y entre nosotros) por fin, por mucho tiempo", dejando ver que desde hace meses ella y Ben Affleck buscaban unir sus vidas en matrimonio.

"Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el uno al otro y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, amorosos y buenos el uno con el otro. Tuvimos eso. Y mucho más. La mejor noche de nuestras vidas. Gracias a la capilla Little Wedding por permitirme usar la sala de descanso para cambiarme mientras Ben se cambiaba en el baño de hombres. Tenían razón cuando dijeron, "todo lo que necesitas es amor".

"Estamos muy agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia maravillosa de niños increíbles y una vida que nunca hemos tenido más razones para esperar. Quédate el tiempo suficiente y tal vez encuentres el mejor momento de tu vida en un paseo en coche por Las Vegas a las doce y media de la mañana en el túnel del amor, con los tuyos y con el que pasarás siempre. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperar. Con amor, Sra. Jennifer Lynn Affleck", termina el comunicado.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!