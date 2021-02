Normalmente, la agenda diaria de la actriz Maribel Guardia, está llena de compromisos y actividades; pues como la diva que es, siempre tiene que mostrarse bien arreglada y luciendo cuerpazo y con impecables outfits y tacones que siempre estilizan su figura; sin embargo, aunque siempre se le vea tan glamorosa, tambien tiene su tiempo de descanso.

En su cuenta oficial de Instagram, Maribel Guardia ha mostrado que es fanática de las pijamas, por lo que también se ha fotografiado algunas veces modelándolas; lo que ha hecho que la intérprete de telenovelas, suba los ánimos de sus seguidores.

Desde sus acostumbradas sesiones fotograficas, participación en labores altruistas, llamados a los foros para grabar algunas telenovelas, conciertos y jaripeos (antes de la pandemia) y hasta de conductora invitada de programas como "Hoy" o su programa en vivo que transmite por Facebook cada tarde, son algunas de las actividades que ocupan el día de Maribel Guardia.

Es por eso, que la costarricense, además de aprovechar ese momento del descanso, lo hace aún más especial, utilizando sus pijamas más sexies con las que además de seguramente, deleitar a su esposo Marco Chacón, lo hace con sus fans cada vez que posa para ellos en su cuenta oficial de Instagram.

"Que tus sueños te lleven ahí donde tu corazón es feliz", "Que tus bellos sueños se conviertan en realidad", "Midiéndome esta pijama de @ramirez.ale.1044 y te quiero recordar que mañana nos vemos en mi programa @maribelguardialive donde la vamos a pasar muy bien...Dulces sueños"...

O "#selfie #pijama @ramirez.ale.1044 Dulces sueños, que se conviertan en realidad... Dios nos acompaña", o "Que esta noche Dios te susurre al oído cuánto te ama y que mañana despiertes con paz", son las descripciones que Maribel ha escrito en cada una de sus publicaciones en las que aparece luciendo pierna mientras modelas las pijamas más sexies.

Las pijamas más sexies y cortitas de Maribel Guardia ¡qué piernas! Fotos: Instagram Maribel Guardia

Y por su puesto, la madre de Julián Figueroa, ha recibido infinidad de comentarios en cada una, pues es raro ver a una famosas de 61 años, "visitendo" mini pijamas tan chiquitas y de personajes de Disney, como Mickye Mouse, Minnie Mouse o de conejitos en color menta como si fuera un body de bebé.

"Mami chiquita mamá", "Woow, que hermosa estás @maribelguardia, saludos", "Hermosa, te AMO, quiero CASARNOS", "Señoraaa, por favoor que combinación casual tan más perfectaaa ... quien va querer dormir", " Ese calzónsito me mata y el corazón se me para", "Qué belleza para nosotros los hombres", "Que lindo te pintas las uñas de los piecitos", "Que ridiculez", "Creo que me encantas estas como el vino", "No manches pareces de 18".

Las pijamas más sexies y cortitas de Maribel Guardia ¡qué piernas! Fotos: Instagram Maribel Guardia

"Que bella y talentosa mujer digna de admirar", "Quisiera ser tu pillama para estar pegado a tu cuerpo toda la noche preciosa saludos....", "Wow bonita pero tu frente nunca me a convencido", "Muy agradable su personalidad, conserva un bonito cuerpo, pero ya el bótox se le nota en la expresión del rostro. Es imposible tratar de burlar el paso del tiempo", "Qué gana con provocar así ....jajaja", o "viejita coqueta esta puro plástico", son los comentarios que la costarricense ha recibido a lo largo de estas publicaciones en pijama.