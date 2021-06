Las fotos de Lis Vega con las que dejó sin habla a sus fans

Tras las atrevidas imágenes que compartió en sus redes sociales en las que aparece al filo de una piscina, ahora Lis Vega volvió a elevar la temperatura de sus más de dos millones de seguidores de Instagram con una candente sesión de fotos en las que luce una cárdiaca tela transparente de color blanco, imágenes que dejaron sin habla.

Al igual que muchas famosas como Cecilia Galliano, Aleida Núñez, Mariana Seoane, Maribel Guardia y Malillany Marín, entre otras, Lis Vega también se unió a la celebración de la marcha por el Día del Orgullo LGBT+ y apoyó a través de sus redes sociales a amigos de está comunidad con unas fotos que dejó sin habla a sus fans con las que pidió igualdad y señaló que amor es amor.

Y es que la cubana de 43 años causó paros cárdiacos al posar en una primera imagen abrazada de un amigo y con unas tiras negras que pasaban por sus encantos, y que solo alcanzaban a cubrir lo necesario para evitar cualquier tipó de censura. Y por si no fuera suficiente la actriz de Televisa compartió una segunda imagen en la que aparece con una tela transparente blanca con la que dejó poco a la imaginación.

Mientras un joven se encuentra detrás de ella, Lis Vega desborda sensualidad al jalar parte de la tela de abajo, y dejar al descubierto parte de sus encantos. Además por lo traslúcido del atuendo, la bailarina enseñó parte de sus voluminosos melones.

“Love is love #prideworld el amor es siempre la respuesta#loveislove quiero dedicarle estas palabras a seres humanos que por años me han dado mucho amor, me han admirado, querido, seguido,respetado, amado, amigos que se han convertido en familia, ? fans de la comunidad #lgbtpride que son grandes personas, talentosos en muchas ramas. Hoy y siempre los festejo con amor y gratitud en mi corazon, levanto la mano por la igualdad, por el respeto a la libre expresion de ser y sentir. todos somos uno, todos vibramos en un solo latir del corazon", escribió Vega para agradecer todo el apoyo que ha recibido de sus amigos de la comunidad LGBT.

A casi 24 horas de la publicación la vedette lleva un poco más de 27 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios de admiración.

Y es que para nadie es secreto que aparte de lucir una espectacular figura y ser una de las figuras fitness más bellas del medio del espectáculo, Lis Vega siempre se ha mostrado muy positiva, pues en cada publicación la bailarina siempre comparte un mensaje de motivación para sus fans.

