Las curvas que Marjorie de Sousa enseñó con vestido de encaje; dejó poco a la imaginación

Entre la actuación, el canto y decenas de alfombras rojas, es como la actriz Marjorie de Sousa ha logrado brillar a lo largo de su carrera artística; los escenarios son sus mejores aliados para lucirse como una de las más bellas actrices y por supuesto, mostrar su exquisita figura, como la vez que enseñó sus curvas a través de un vestido negro de encaje con el que dejó muy poco a la imaginación.

Fue en octubre de 2018, cuando tras haber figurado en algunas producciones como el melodrama de Telemundo "Al otro lado del muro", la serie de W Studios "Descontrol" la cinta "Lo más sencillo es complicarlo todo" y la obra de teatro "El matrimonio perjudica seriamente a la salud", no sin antes haber sido nombrada entre Los 50 más Bellos de People en Español, la actriz Marjorie de Sousa daba cuenta de su belleza en una enrega de premios.

Misma, en la que la venezolana -experta en hacer la vida imposible en las telenovelas-, brilló una vez más y lució su figura curvilínea con ese vestido de encaje color negro -diseño de Patricia Nascimento- al presentar una terna en dicha entrega junto al actor puertorriqueño Carlos Ponce.

"Más de anoche... gracias mi querido @genaromaldo por siempre ser tan especial. Hermoso vestido @patricia_nascimento #jewelry @charlielapson #hairstyle @julianhairstudio #makeup @sousa_mh", escribió en su cuenta oificial de Instagram, Marjorie de Sousa, tras compartir una serie de fotografías y un vídeo en los que luce cuerpazo.

Motivo por el cual, la protagonista de "Un poquito tuyo" (2019) de Telemundo, se llevó los aplausos más sinceros de sus fanáticos, quienes aseguran que luego de tantas "distracciones", es una virtud, permanecer tan íntegra y de pie.

Y es que, Marjorie de Sousa ha mostrado ser una mujer perseverante y con sus objetivos en la vida bien fijados, por lo que sin importar por lo que haya tenido que pasar, sigue firme y con más ganas de hacer proyectos diferentes en su carrera o retomar algunos otros como la música.

Y para muestra basta un botón, pues hace un poco más de mes y medio, la venezolana grabó su sencillo "Ni diabla ni santa" para el que "echó toda la carne al asador", y pese a que no está al nivel de muchas otras estrellas que se dedican a la música, ha tenido buena respuesta de sus seguidores, quienes la apoyan incondicionalmente.

"Toda una muñeca bella", "Super lindaaa", "Eres la mas hermosa y siempre lo vas hacer, soy tu fan número 1 desde que era una niña", "Hermosa wooow, sin palabras", "Siempre guapa", fueron algunos de los comentarios a los que Marjorie se hizo acreedora.

Sin embargo, se lee uno mucho más sincero que ninguno otro: "A mí, no me gusta el vestido, a mí me gusta la bebé que lo trae puesto, verdad de Diosito lindo que si, ajua".