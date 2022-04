Las cirugías de Maribel Guardia que serían la envidia de muchas famosas

Sin duda alguna, la actriz Maribel Guardia es una de las famosas más envidiadas del medio del espectáculo, no sólo por su talento, sino por su innegable belleza y el cuerpazo que posee, además de lo joven que parece, pues a decir verdad, aparenta muchos años menos que los que en realidad tiene que son 62. Pero no todo es magia ni es casualidad, pues hace poco se reveló que éstas serían las cirugías de la costarricense que serían la envidia de muchas famosas.

Y es que, aunque se sabe que Maribel Guardia es de las famosas que cuida mucho su alimentación, hace mucho ejercicio y además utiliza uno que otro tratamiento estético para revertir los efectos del tiempo, también se sabe que la esposa del abogado Marco Chacón ha recurrido a las cirugías para lucir tal y como lo hace a sus 62 años.

Pues de acuerdo a algunos medios, un cirujano plástico habría revelado recientemente cuáles son las cirugías a las a las que la también actriz de cine se ha sometido y ¡son varias!, no por nada luce como lo hace a través de sus redes sociales y en todo lugar.

Y este detalle habría puesto a la famosa del otro lado ante sus fanáticos, pues sin querer se evidenció que Maribel Guardia también a recurrido a tratamientos estéticos mucho más revolucionados para mantenerse joven y bella, siendo la envidia de muchas féminas debido que a su edad luce mucho mejor que una chica de 20 o 30 años.

A través de sus redes sociales, Maribel Guardia ha dejado boca abierta a más de un@ tras lucir y modelar sus mejores y más atrevidos o elegantes outfits, pues modelar es lo suyo y esto se intensifica más cuando posee un cuerpazo y belleza como la que sólo ella luce.

En tanto, el especialista reveló una lista de las cirugías a las que supuestamente se habría sometido Maribel Guardia y que ha dejado sorprendidos a sus millones de seguidores. Fue la cuenta de Instagram del perfil Belleza Creada, la que revelaría dicha lista de cirugías, además de publicar una foto del antes y después de la costarricense, luego de "sus retoques".

Los supuestos procedimientos a las que se habría sometido Maribel Guardia son: rinoplastia (cirugía de nariz), la mamoplastia (cirugía de aumento de busto), una mastopexia (levantamiento de senos), la ritidoplastia (eliminación de exceso de piel en el rostro) y la famosa lipoescultura (que es el remodelado del cuerpo a través de una significativa extracción de grasa).

Y no conforme con ello, el especialista habría dicho hace tiempo, que se ha sometido a algunos tratamientos de bótox esporádicamente para mantenerse joven: "Maribel siempre ha sido una mujer muy guapa y con muy buen cuerpo; sin embargo, los años no vienen solos (tiene 60 años) y para mantenerse así hay que ayudarse de nuestro mejor amigo".

