¡Las chicas de rojo!; Maribel Guardia y Lourdes Munguía restriegan su belleza

Además de restregar su belleza a diario a través de redes sociales, las actrices Maribel Guardia y Lourdes Munguía, lo hicieron últimamente como literalmente ¡las chicas de rojo! tras posar con outfits que resaltan su personalidad y las hacen ver de tez más clara.

Por su parte, Maribel Guardia, luego de venir presumiendo por años, que la tercera edad no es una etapa de la vida del ser humano como para "tirarse a la milonga" y perder toda aspiración a ser feliz y conservar buena salud, ha restregado su belleza nuevamente con un vestido rojo que la hace ver más empoderada.

La costarricense de 63 años, presumió su figura con un diseño liso y de coqueto escote por debajo de sus encantos, desde Los Ángeles, California, antes de su presentación el pasado fin de semana, en el que se coronó como la reina gay de Boyle Heights.

"A punto de arreglarme para el show en el #boyleheights #pride Bendiciones... #loveislove #lgbt #losangeles #california nos vemos a las 8 pm", indicaba Maribel Guardia desde el pasado domingo.

Por su parte, Lourdes Munguía de 61 años, no ha sido la excepción en cuanto a vestir de rojo y enamorar con su delineada silueta. Esta vez, la actriz más fitness de los que pertenecen a las filas de la tercera edad, no dudó en presumir su cuerpecito de barbie.

La bella actriz de telenovelas como "Cuando me Enamoro" (2010-2011) de Televisa, adoptó la misma línea de Maribel Guardia de escribir una frase filosófica al pie de cada publicación y en esta ocasión se lee: "No debemos tener miedo a equivocarnos, hasta los planetas chocan y del caos nacen las Estrellas! #charleschaplin #actress #actorslife #actitude #fashion #lookoftheday #goodvibes".

Y tras lucir pierna y pronunciado escote, Lourdes ha recibido piropos como: "Yo quiero chocar y x accidente entrar a tu corazón y te amo mucho... te amo mucho... te amo mucho... te amo mucho" o "Cómo quisiera que me dieras un masaje con esos pies hermosos...".

Pues la costarricense de 63 años, no les la única que ha recibido fogosos comentarios tras cada publicación en Instagram, su red social más fiel.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!