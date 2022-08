"Labios de calaca": Yeri Mua le contesta a Adela Micha por burlarse de su boca

Hace unos días la reina de Veracruz, Yeri Mua, estuvo envuelta en una polémica luego de que se viralizara su credencial del INE, situación por la que la famosa influencer aseguró que su fotografía había sido editada, pues, ella fea no era. A esta polémica se sumó Adela Micha quien no tuvo reparo en burlarse de la boca de la joven, quien no se quedó callada y le contestó.

Fue durante una reciente emisión de su programa La Saga, que Adela Micha tocó el tema viral que circuló sobre Yeri Mua, en donde desacreditó que la imagen de la INE estuviera retocada, ya que aseguró que la mayoría de las personas salen mal en está credencial oficial.

Sin embargo, no fue todo, ya que segundos después la presentadora de televisión se le fue encima a la influencer por la forma que tenía su boca, pues creía que para ella era difícil cerrarla. “Ay… Es que difícilmente se le cierra la boca, luego se pone el labial hasta la nariz, pues difícilmente… es que luego Martha Debayle da tutorial de cómo te pongas el labial”, mencionó Micha.

Posteriormente, la reconocida periodista habló de los pupilentes de la reina del carnaval de Veracruz y entre risa dijo de nuevo que no podía cerrar la boca. “Sale mejor… se ve bien con sus pupilentes verdes, ve no más, pero se ve bien así. Ves cómo no puede cerrar la boca. A mí me parece que se ve bien, si viera la mía, yo parezco poquianchis”, agregó la periodista.

En este sentido, Yeri Mua, no se quedó callada y primero aclaró que en el en vivo que dijo que el INE había editado su foto, fue de manera sarcástica, pues nadie se tomaría el tiempo de editar una foto, pero lo que si aclaró es que el video era para quejarse del trato que recibió del personal del Instituto.

“Yo en ese en vivo, soy muy sarcástica, se nota cuando uno está bromeando. De eso se trata, la gente se lo tomó como si en verdad el INE se había tomado el Photoshop, pero se enfocan en eso”, expresó la influencer. Pero no fue todo, ya que, pese a que aseguró que nunca se comparará con Adela Micha, pues ella tiene más popularidad en televisión y ella en redes sociales, no le gustó que la periodista se burlara de su boca.

“Ojo, me dijeron que se burló de mi físico y mil cosas. Lo cierto es que no he visto el video, lo tengo aquí, yo no voy a decir nada sin antes verlo. Vamos a hablar de periodista a periodista, Adela Micha tiene mucha trayectoria y eso no se le cuestiona, es Adela Micha. Ahí ya está hablando de mi físico, no tengo la popularidad de Adela Micha en televisión, pero sí en redes sociales. Y dice un pendejo atrás ‘está horrible’, apoco, quiero verle la geta a quien dijo que estaba horrible. Ah no, como que hacen alusión que yo me pinto los labios para que se vean así, no, no, este hocicote lo tengo de nacimiento, no es inyectado, gracias a Dios nací con los labios así de grande”, indicó.

Yeri Mua indicó que Adela Micha no ha sido la única que ha hablado de sus labios, los cuales son su genética y le gustan tal y como son. “Muchos me han criticado mis labios tan grandes, prominentes, pero es mi genética, es algo que me gusta de mi misma. Es mi marca. La mayoría de las que me critican mis labios tienen bocas de cierre, parecen calacas porque no tienen ni hocico, con todo respeto”.

La influencer manifestó que ella bien podría ponerse a hablar del físico de Micha como por ejemplo que no le gusta su tinte que la hace ver más grande. "Yo podía ponerme hablar de su físico, de que su tinte de güera oxigenada gedionda se ve bien culero y que la hace ver más ruca", dijo.

Finalmente la influencer aseguró que más allá de enojarse por la burla de Adela Micha, esta más que emocionada porque ella se tome el tiempo para hablar de ella : “Pos enojada no estoy, me dan ganas de ir a la casa de mi abuelita y decirle ‘las de las noticias anda hablando de mí’, yo siento que mi abuelita debe estar contentísima que Adela Micha habló de mí. O sea quién falta López Dóriga y ya con eso voy a estar contenta”, concluyó.

