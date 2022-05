La vez que Thalía se acomodó en las piernas de Maluma en el escenario y prendieron al público

Corría el año 2016 y gracias a la llegada de la música urbana y el reguetón, se formaron varios duetos de artistas que impensablemente se podían unir debido a que cada uno tenía un género definido en la música, pero fueron la cantante mexicana Thalía y el entonces ya exitoso colombiano Maluma, quienes echaron toda la carne al asador y armaron todo un alboroto con un tema que grabaron juntos. Se trata de "Desde Esa Noche" que se lanzó ese mismo año.

"Desde Esa Noche" pertenece al álbum "Latina" de Thalía y en el mismo, tuvo como invitado al intérprete de "Felices los 4". Pero la algarabía no paró ahí, pues entre tantas presentaciones y vídeos que grabaron del tema, fue en la entrega de Premio Lo Nuestro, que la mexicana y el colombiano prendieron al público presente que aún disfrutaban de los shows sin enfermedades como el Covid-19, que llegaría dos años y medio más tarde.

Thalía, vestida muy sensual de de body rojo y un ensamble y Maluma de blanco y negro von ropa holgada, literalmente prendieron fuego al escenario del American Airlines Arena in Miami, Florida en su edición número 28, cuando entre los números que se presentaron de varios artistas que actuaron en la gala de Univisión, la pareja hizo suyo el estrado para cantar "Desde Esa Noche", canción con la que también hicieron bailar al público presente.

Los reyes de la noche

Y es que, a pesar de que hubo varios números en el escenario de exitosos cantantes, Thalía hizo lo suyo cuando se le se acomodó en las piernas a Maluma en el escenario, mientras entonaban la letra y se escuchaba la algarabía del público, pues fue una de las canciones más bailadas de la noche y de los shows más aplaudidos.

Pues llegó un punto en que ambos se sentaron en los escalones del escenario y mientras la esposa del empresario Tommy Mottola jugaba cantando el tema, literalmente se acostó en las piernas del asediado cantante... pero sólo fue por unos segundos, pues luego se levantaron a cantar y bailar por todo el escenario hasta que la canción terminó.

Dicho vídeo fue compartido por la intérprete de "Amor a la Mexicana" de los 90's en su cuenta de TikTok y justo por a la comprometedora posición de la cantante ante Maluma, algunos comentarios se leen: "Esta parte del vídeo me fascina", "Ay yo beso a Maluma!", y las críticas de los haters tampoco se hicieron esperar: "Allí se dio cuenta en que momento se caso con el viejito" -comentario que hace referencia a Tommy Mottola-.

Y en los comentarios del vídeo en YouTube también se leen: "Me encanta demasiado esta música , nunca pasará de moda", "Me encanta la bailo y la cantó", "Excelente presentación Thalía, eres la mejor, no hay nadie como tú", "Esta canción merece un Óscar, el Grammy, el Emmy y todos los premios", entre otros muchos otros.

