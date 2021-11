La vez que Shakira presumió caderas con leggins de cuero hace 20 años

En 2001 y luego de unos unos años de éxito en la música, la cantante colombiana Shakira lanzaba al mundo su álbum "Servicio de Lavandería", que incluye algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio musical y a veinte años de lo sucedido, la colombiana celebra con bombo y platillo.

Luciendo un par de leggins dorados y cinturón con cascabeles para hacerlos sonar con cada movimiento de caderas, fue que Shakira se presentó ante miles de fanáticos presentes en el foro en vivo y a todo color para deleitarlos con su voz y exquisita figura.

Por ello, la colombiana recordó el éxito que fue su álbum "Servicio de Lavandería" y tal y como lo hizo un día antes del lanzamiento oficial hace dos décadas -con dicho concierto un día antes-, así lo hizo este 2021 recordando aquel episodio de su vida con un día antes de que se cumplieran 20 años del lanzamiento de su exitoso álbum que hasta la fecha se sigue escuchando.

"Servicio de Lavandería" era el quinto álbum de estudio de Shakira y el primero bilingüe tras cantar algunas canciones en Inglés otras en Español y otras mixtas o con dos versiones. Algunos temas como "Suerte" (Whenever, Wherever), "Eyes Like Yours" (Ojos Así), "Underneath Your Clothes (Debajo de tu ropa)", "Te aviso, te anuncio" (tango) e "Inevitable" son los que se le escuchan cantar a la esposa de Gerard Piqué, en una recopilación que hizo para celebrar el lanzamiento de su exitoso material discográfico.

"The night before Laundry Service was released, I played a launch show at the Roseland Ballroom in NY - and so the night before the album's 20th anniversary we’re putting five songs from it on @YouTube!

Hope you enjoy! Play #LINKINBIO #LaundryService20"; se lee en la descripción de Shakira que en Español se lee:

"La noche antes del lanzamiento de Laundry Service, hice un programa de presentación en el Roseland Ballroom en Nueva York, por lo que la noche antes del 20 aniversario del álbum publicaremos cinco canciones en @YouTube. ¡Espero que lo disfrutes! # LINKINBIO # Servicio de lavandería20".

Luego de su publicación, fanáticos famosos como Lili Estefan, escribió: "Lo MÁXIMO!!!!! Bellaaaa", su paisana, la colombiana Xilena Cardi, también expresó: "Siempre apoteósica", por su parte, la cantante Shuba no reparó en su comentario: "Queennnn". Patricia Zavala no escondió su sentir y escribió: "Those pants gave me life" (Esos pantalones me dieron vida).

Por otro lado, el fandom de Shakira, le solició que volviera con su repertorio de antes, pues muchos otros aseguraron que sus canciones de hace veinte años son mejores que las de la nueva era. "Vuelve Shaki así con esas canciones", "Tus canciones de antes son mejores, te amooo" o "EL MEJOR CROSSOVER DE TODOS LOS TIEMPOS... Larga vida a Shakira".

Otro más le escribió más que una carta o un poema literalmente: "¡Muchas gracias por compartir estos! Siempre quise este concierto en mejor calidad, sin logotipos ni calidad de imagen borrosa. El nivel de ruido de la multitud sigue siendo muy alto, ¡pero eso debe ser solo porque tenías a todos tan emocionados! Feliz aniversario de este increíble lanzamiento. ¡Espero que 'Ojos Así' vuelva en la próxima gira!"

