La vez que Marjorie de Sousa llamó la atención en tv con bikini rojo

En su regreso a los melodramas de Televisa, la actriz Marjorie de Sousa tuvo la oportunidad de lucirse con cada participación en "La Desalmada", producción con la que marcó su retorno como villana de telenovelas este 2021 y fue como Julia Torreblanca que llamó la atención en la televisión cuando vistió un exquisito bikini rojo.

Su personaje de Julia Torreblanca puso a temblar a más de uno con su objetivo de lograr a como diera lugar, envolver con sus encantos a Octavio Toscano (Eduardo Santamarina) el villano de la historia; por lo que Marjorie de Sousa hizo todo lo necesario con tal de poder lucir con bikini rojo en la pantalla chica de Televisa.

Y es que la selección del elenco no tuvo reparo por parte de José Alberto 'El Güero' Castro -productor de la historia- y en segundo lugar, darle luz verde a Marjorie de Sousa para que prácticamente hiciera de las suyas mientras envolvía a todos con su desfachatez de villana, fue uno de los aciertos más evidentes del experto en hacer telenovelas.

Pues desde que se supo que Marjorie de Sousa volvería a la pantalla chica de Televisa, y como villana que le quitaría el marido a su mejor amiga Leticia Lagos (Marlene Favela), los fanáticos estuvieron muy al pendiente de cada paso que daba la actriz venezolana, viéndose completamente seducidos por su belleza, sus encantos y sus dotes histriónicos como la villana que sólo ella sabe hacer.

La ropa ajustada de tipo vaquera, así como otros outfits y los bikinis complementaron el guardarropa que necesitaba Julia Torreblanca para ponerle la sal y la pimienta a la historia de amor de Rafael Toscano y Fernanda Linares (José Ron y Livia Brito).

No por nada, en más de una ocasión, se le vio a la venezolana de 41 años, lucir cuerpazo de modelo dando vida a la ambiciosa Julia Torreblanca, al mismo tiempo que envolvía a Octavio Toscano, mientras despreciaba con todas sus fuerzas a su marido Germán Gallardo (Sergio Basáñez) por haber perdido su fortuna poco a poco hasta quedar en la calle, sin saber si quiera que era el propio Octavio quien lo estaba despojando.

Ésta y otras muchas postales de Marjorie de Sousa como Julia Torreblanca, han sido traídas de nuevo al presente tras haber llegado a su fin la historia de "La Desalmada" el pasado 29 de octubre; pues eso no ha sido impedimento para recordar un poco a la villana del proyecto más exitoso del 2021, mientras luce en un par de fotografías un exquisito bikini rojo con una sonrisa que sin duda, cautivó a más de uno.

"Julia Torreblanca", se lee en la descripción de la fanpage de de Sousa bajo el perfil de @sousaticos, mientras hubo quien preguntó directamente y sin escalas: "¿Puedo usarla de fondo de pantalla?", seguido de tres caritas con ojos de enamoramiento.

Por otro lado se lee: "Que guapaaaa", "Hermosa", "Bella como siempre", "Guapa", "'Ira nomás, riquísima!", "Hermosa sonrisa", "Preciosa bebé"; lo que denota que tras algunos años alejada de la pantalla chica de Televisa, su participación como la villana de "La Desalmada" ha dejado una profunda huella.

