La vez que Marjorie de Sousa cautivó con bañador azul desde una hacienda

Tras marcar su regreso a las telenovelas de Televisa durante el 2021, así fue la ez que la actriz Marjorie de Sousa cautivó con bañador azul desde una hacienda, en la ficción en un exitoso melodrama, con el que sin duda, la venezolana logró llamar la atención y acaparar miradas.

Fue en "La Desalmada" que Marjorie de Sousa marcó su regreso a las historias producidas para la televisora de San Ángel, en la que, tras interpretar a la despiadada pero glamorosa Julia Torreblanca, la venezolana atrapó a más de uno.

Y gracias a su personaje de Julia Torreblanca tan intrépido y atrevido, que sólo buscaba enamorar de nuevo al malvado Octavio Toscano -personaje encarnado por Eduardo Santamarina-, y de paso, quitarle algo de su riqueza para vivir con lujos y comodidades, Marjorie de Sousa se volvió la favorita de muchos de la pantalla chica de Televisa.

Y es que, la historia de Julia Torreblanca, aterrizaba en la idea de una mujer interesada que se había quedado sin nada y que buscó la forma de salir adelante, sin importarle arrastrar a los demás con su forma de ser, empezando por su hija Isabela Gallardo (Kimberly Dos Ramos) y su esposo del que terminó divorciándose Germán Gallardo (Sergio Basáñez).

Por tanto, Marjorie de Sousa tenía la enorme responsabilidad de mantener un nivel de glamour, elegancia, belleza y sobre todo sensualidad que, combinada con las locuras que protagonizaba, eran todo un boom...

Uno de los momentos en los que la venezolana de 41 años cautivó a través de "La Desalmada" -producida por José Alberto 'El Güero' Castro-, fue cuando Marjorie de Sousa, lució cuerpazo con un bañador azul de dos piezas que combinó con un vestido de encaje blanco, sandalias de tacón y plataforma, y un sombrero de paja, haciendo el papel de la mejor amiga de Leticia Lagos (Marlene Favela), a quien finalmente le robó a su marido (Octavio Toscano).

La escena, fue compartida por su página de fans número uno @sousaticos de Instagram, que a su vez, recogió el vídeo de otro sitio más dedicado a la rubia venezolana, que se lee: "Julia Torreblanca. Vía Instagram @secretsmarjorie.

Y los comentarios no se han hecho esperar desde el pasado domingo 23 de enero, cuando fue compartida la publicación; algunos se leen: "Uuufff qué chulada de mujer", "Amorcito", ";Mi hermosa princesa", "Hermosa y linda; y es nuestra", o "Q hermosura de muñeca vestida de azul ricura deliciosa sabrosa mamacita", "Chulada de mujer...por eso te amo...", "Una diosa bendiciones para ti", entre un total de 22 comentarios y 2,410 corazones rojos, entre los que destaca el de la propia Marjorie de Sousa.

