En plenas grabaciones de "La Desalmada" (2021), la actriz Livia Brito hizo una pausa para darse un respiro en la playa y para no pasar desapercibido el momento, dejó para la historia una tercia de publicaciones en las que se le ve posando en top y faldita color beige con las que literalmente rompió las redes sociales.

Tras salirse de la piel de la intrépida Fernanda Linares -personaje que protagonizaba en "La Desalmada-, Livia Brito lució su cuerpo y hermosura en alguna playa del mundo, pues la cubana no dejó claro dónde andaba mientas hizo a un lado los jeans, las botas y el sombrero.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 34 años, dio cuenta de que la playa es uno de sus lugares favoritos para relajarse después de tanto trabajo que normalmente tiene como protagonista de telenovelas, y aunque tuvo una forzada pausa de dos años aproximadamente, tras la mancha que generó en su trayectoria como artista, Livia Brito siempre busca los paisajes naturales de climas tropicales para descansar.

"La salud es el principal principio de la felicidad y el ejercicio de la salud mis #BebesDeLuz, así que cuidémonos, hagamos lo que más nos gusta y mantengámonos con mucha #salud. #liviabrito #salud #vida #felicidad #bonitoviernes", escribió la cubana el 20 de agosto pasado, en pleno verano.

Al mismo tiempo que se dejó captar en una postal con una sexy pose que sin duda, hizo vibrar a sus fanáticos que suman más de 6.7 millones de seguidores en su perfil oficial de Instagram. Pero no sería lo único que la también protagonista de "Médicos, Línea de Vida" (2019-2020) haría saber a sus fans

Pues tras posar para la cámara, la controvertida actriz escribió: "Un día de playa puede cambiar la energía de todos mis #bebesdeluz. ¿Ya sabían que mi lugar favorito es la playa? Me encanta que siempre haya sol

#liviabrito #playa #arena #mar"; entre tanto, la también youtuber le hace honor a las playas con su cuerpo de sirena, que presume entre transparencias y diminutos bikinis.

Por otro lado, Livia Brito dijo: "El verdadero secreto de la vida es aprender y saber sacarle lo positivo a lo negativo. Disfrutemos que aquí solo venimos de paso mis #aLIVIAnados #liviabrito #pic #love #life #join", frase que pudo haber hecho alusión al percance que tuvo durante el verano del 2020 tras golpear al fotógrafo Ernesto Zepeda por tomarle fotos sin su consentimiento.

Con la tercia de postales que compartió Livia Brito en la que luce cuerpazo con sencillo outfit playero, ha logrado reunir un total de 576,936 corazones rojos; además, se ha llevado 3,136 halagadores comentarios.

