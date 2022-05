La vez que Jennifer Lopez modeló para Versace con atuendo de Eva

Sin duda alguna, la cantante Jennifer Lopez es una institución en la moda, pues desde hace más de veinte años y hasta el día de hoy, porta prendas para cualquier ocasión con elegancia y estilo, ¡dejando con el ojo cuadrado a sus seguidores! Y así lució la vez que inesperadamente modeló para Versace con atuendo de Eva...

Terminaba casi el noveno mes del 2019, cuando Jennifer Lopez sorprendió con su presencia en el desfile de modas de Donatella Versace en el que presentaba la colección primavera-verano 2020, con una renovada versión del atuendo que la neoyorquina tuvo a bien ponerse para impresionar a los presentes.

Fue desde Milán, Italia, que el 20 de septiembre de 2019 la 'Diva del Bronx' causó fuertes emociones a los presentes que no daban crédito de que, quien modelaba por esa pasarela con tal rapidez ¡era Jennifer Lopez!, pues aunque los fanáticos de la firma querían ver lo que se avecinaba para la nueva temporada de moda del siguiente año, no pensaron que se fueran a topar con tal personalidad.

Lee también: La condición de cama que Jennifer Lopez habría puesto a Ben Affleck para casarse con él

Una diva convertida en Eva

Y tras mostrar su profesionalismo pero también los nervios que ya había expuesto tras bambalinas a los organizadores y a la misma diseñadora, JLo compartió a través de su cuenta de Instagram varios momentos del que hasta el día de hoy, ha sido uno de los éxitos más rotundos de la ahora novia de Ben Affleck.

"So this just happened... @donatella_versace #jungledress @versace #stillgoingstrong #20yearsanniversary #catwalk" (Esto acaba de pasar... @donatella_versace #vestidodejungla @versace #siguesiendofuerte #20añosaniversario #pasadizo", se lee en la descripción de la publicación de aquél 20 de septiembre de 2019.

Lee también: Jennifer Lopez brilla este mes de la madre con outfits que la empoderan

Pues todo parece indicar que el outfit fue rediseñado por Donatella y JLo lo lució como sólo ella sabe hacerlo con esa exquisita figura que posee. Pues el diseño del vestido es completamente ventilado y tiene escotes por todos lados; el más atractivo y sugerente fue el de en frente, gracias a un corte de "V" con el que incluso, la cantante mostró sus encantos delanteros, así como las estilizadas piernas y una piel de porcelana.

En un segundo vídeo publicado en su perfil, Jennifer Lopez gradeció a Donatella por haber pensado en ella para esa exitosa pasarela que ha seguido causando estragos en los fans debido al estilo y belleza de la también actriz de cine.

Su regreso a las pasarelas de Versace después de 20 años

Y es que, esa no era la primera vez que la intérprete de "Cambia el Paso" (2021) modelaba para la afamada firma de ropa y accesorios, pues dos décadas antes ya lo había hecho y en 2019, rompieron Internet, haciendo equipo Jennifer Lopez y Donatella Versace.

Y para celebrarlo, la ex de Marc Anthony, celebró su gran momento con el mencionado 'making of' (haciendo de) en su regreso triunfal a las pasarelas de Versace, a través de un vídeo que compartió en su canal de YouTube, que al momento, tiene ya 8.238.580 millones de visualizaciones, en el que resumió desde su llegada hasta la pasarela y los agradecimientos, con una duración de 15 minutos 8 segundos.

Síguenos en