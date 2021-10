La vez que Gaby Spanic derrochó belleza con tentadora prenda en revista para caballeros

A la par de múltiples participaciones en producciones televisivas, la actriz Gaby Spanic ha tenido la oportunidad de lucir su innegable belleza y exquisita figura en otros proyectos, como cuando protagonizó la portada y una sección dedicada a ella en una conocida revista para caballeros derrochando sensualidad y belleza con tentadora prenda.

Fue hacia 2007, cuando venía de protagonizar precisamente " Tierra de pasiones" (2006) como Valeria San Román junto al actor argentino Saúl Lisazo -quien dio vida a Francisco Contreras-, que a Gaby Spanic se le presentó la oportunidad de colaborar con la Revista H dedicada al público masculino que gusta de admirar la belleza de famosas actrices como la venezolana.

Misma que en aquel tiempo tenía no más de 34 años, y sin duda alguna era una de las favoritas del público latino, quien literalmente moría por verla figurar en la pantalla chica como protagonista o villana de las telenovelas, sin importar la televisora para la que estuviera trabajando, lo importante, era poder disfrutar de su actuación.

Lee también: ¡Sorpresa! Gaby Spanic se despide de La Casa de los Famosos; es la octava expulsada

Y para recordar el momento, Gaby Spanic utilizó su cuenta de Instagram, en la que compartió tres de una serie de postales que fueron tomadas para dicha publicación del 2007; así lo contó a través de una publicación del finales de septiembre de 2020.

"Feliz martes mis ángeles amados. Acabo de encontrar esta foto que hice para la Revista H hace 13 años. Por ahora, me retiro lentamente para leer sus comentarios", escribió Gaby Spanic, a la par de buscar distraer al público de la triste realidad que hace un año se tornaba devastadora por los estragos causados por el Covid-19 que llegó a finales del 2019 y se hizo más latente a principios del 2020.

Lee también: Gaby Spanic se decepciona de La Casa de los Famosos; no entiende a los inquilinos

Las reacciones de los fanáticos al verla recordar uno de sus trabajos más intensos, no se hicieron esperar, pues con todo y mucho respeto, hubo quien expresó: "Eres una mujer hermosa me encanto ese bikini rojo en el que usted posó"; y alguien más no se quedó con las ganas de decir lo que pensaba: "No me quiero morir sin verte la r**a...".

Otro paisano más le deseó lo mejor tras haberse contagiado del virus: "Recupérate, lo necesitarás PRECIOSA DESDE PRECIOSA VENEZUELA"; "Deliciosa y riquísima", "Lindíssima", "Estás buenísima" o "Más fotos así", fueron otros de los comentarios que se leen en dicha publicación de la protagonista de "La Usurpadora" (1998).

La también actriz de "Si Nos Dejan" (2021) fue invitada a abrir una nueva plataforma, pue su belleza y cuerpazo lo amerita: "Necesitas abrir un only fans". Un total de 66,710 seguidores han reaccionado desde hace 56 semanas y se pueden leer 1,718 comentarios.

Síguenos en