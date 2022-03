La vez que David Zepeda sucumbió a los encantos de Angelique Boyer

Un par de ocasiones son las que Angelique Boyer y David Zepeda han coincidido en un proyecto televisivo y así fue la vez que el histrión sucumbió a los encantos de la francesa con uno de sus personajes más seductores y villanescos que ha hecho.

Fue en la telenovela "Tres Veces Ana" (2016) cuando ambos actores venían de protagonizar "Abismo de Pasión" (2012) como una romántica pareja, dando vida a Elisa Castañón Bouvier y Damián Arango Mondragón. No obstante, cuatro años después, Angelique Boyer interpretó a una mujer perversa que literalmente logró que David Zepeda cayera de amor por ella.

En dicha producción de Angelli Nesma Medina para Televisa, Angelique Boyer dio vida a tres hermanas trillizas y una de ellas -Ana Lucía-, se enamora de Ramiro Fuentes (Zepeda), pero aunque él también la ama, ella se resiste a ese amor porque está postrada en un silla de ruedas debido a un accidente que tuvo de niña junto a sus hermanas y a sus padres, en el que ellos murieron.

Lee también: Con la modestia a parte, Angelique Boyer presume marcado abdomen en bikini

Pero fue Ana Leticia (la mala de las tres hermanas) que hace ver su suerte a Ramiro Fuentes y lo seduce con su belleza y cuerpazo y al mismo tiempo lo humilla; pues mientras le hace firmar un documento encima de ella, poniéndose como mesa con su retaguardia a sus ojos, Ramiro firma todo desconcertado por ver los alcances de Ana Leticia.

Muchas de las escenas de "Tres Veces Ana" circulan en redes sociales y los fanáticos de Angelique Boyer han llevado esa parte de la historia a TikTok e Instagram, en la que claramente se pueden ver los dotes de seducción que Ana Leticia posee, dejando a Ramiro con la boca abierta y el ojo cuadrado.

Lee también: Lucero pasará la estafeta a Angelique Boyer con el reestreno de Abismo de Pasión

Frases como: "Te puedes recargar aquí", o "¡Ay Ramiro!, Me encanta..." y hasta un: "¿De dónde estás sacando dinero, Ramiro? Tengo entendido que tu papi te quitó todo su apoyo económico", "Aquí tienes tus llaves... felicidades", son las que hacen de Ana Leticia, una mujer soberbia pero al mismo tiempo seductora, que sin duda, logra engatusar a Ramiro con su belleza.

Y a diferencia de la pareja que hacían en "Abismo de Pasión" como Elisa Castañón Bouvier y Damián Arango Mondragón que derramaban miel y eran una tierna pareja, en "Tres Veces Ana" Angelique le hizo ver su suerte a David. Pues fueron varias escenas en las que ella lo sedujo con su innegable belleza y su forma tan coqueta de actuar.

Con el hash tag "#YQueSoporteQuienTengaQueSoportar", fue que el perfil de Instgram @memel.adas el encargado de compartir esta escena en la que si no fuera porque a Ramiro no le interesaba Ana Leticia, hubieran sacado chispas de la pantalla chica de Televisa hace ya algunos ayeres.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!