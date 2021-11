La vez que Carlos Ponce se metió al jacuzzi con Aracely Arámbula

Los sentimientos de Altagracia Sandoval y León Contreras siempre estuvieron a flor de piel y más allá de estar en las malas, siempre juntos, el agente de la policía interpretado por el actor Carlos Ponce todo el tiempo fue sincero con 'La Doña' pues hasta se metió al jacuzzi con Aracely Arámbula; así ocurrió el momento.

Fue durante la segunda temporada de "La Doña" producción de Telemundo que se estrenó en 2016 y llegó a su fin en 2020 con dos intensas entregas, que León Contreras tuvo infinidad de encuentros románticos con la intrépida, valiente y hermosa Altagracia Sandoval, además de lidiar cada batalla con ella y estar en los peores momentos.

El fandom de "La Doña" y de la gran pareja que hacían Aracely Arámbula y Carlos Ponce no ha reparado en revivir los momentos más candentes de la pareja en la ficción que a decir verdad, lucen muy bien juntos, al grado de pensar que pudieran tener una relación en la vida real; no obstante, para bien o para mal, no es así.

Fueron muchos los momentos que vivieron juntos; y tras ser su fiel escudero, León Contreras sabía que no podían amarse abiertamente por temor a ser descubiertos y a que su relación terminara en el total caos, pues él, como elemento de la policía, no podía tener una relación con una mujer que era considerada una delincuente.

Pero ni eso evitó que tuviera sus frecuentes y diversos momentos de pasión con Altagracia Sandoval, quien también moría de amor por él, y no reparó en dar rienda suelta a la pasión que les hacía sentir su gran amor.

Los momentos de Altagracia Sandoval y León Contreras han quedado para la historia y una cuenta de Instagram dedicada a los personajes de Aracely Arámbula y Carlos Ponce compartió recientemente una postal en la que se les ve disfrutando plenamente de su amor, claro en la ficción.

"Quédate con alguien que sea un hogar y una aventura a la vez", se lee en la descripción de la postal, en la que ambos aparecen en jacuzzi; pues Altagracia lo jala y lo hace caer al agua con todo y ropa. El momento, prendió a los fanáticos de "La Doña" y la imagen circula en la red.

Pero la instantánea no sería la única en existir, pues otra fangape (página de fans) de Instagram @arafans_decorazon, compartió un vídeo en YouTube, desde mayo de 2020, que se titula "Quédate 'leogracia' (León y Altagracia) Aracely Arámbula y Carlos Ponce" y que a la fecha tiene ya 78,388 vistas.

Así fueron las escenas más fogosas entre Aracely Arámbula y Carlos Ponce... ¡para enamorarse!, y entre éstas, se puede ver justo el momento en el que el histrión cae al jacuzzi con 'la Chule'.

