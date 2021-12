La vez que Aracely Arámbula se lució con tres galanes en vestido entallado

Se acercaba el momento de brillar en la pantalla chica, cuando Aracely Arámbula ya pertenecía a las filas de Telemundo, y estaba en la segunda temporada de "La Doña", telenovela con la que entre 2016 y 2020 logró la internacionalización tras ser vista en diversos países del mundo, pero 'la Chule' no perdió la oportunidad de lucirse con tres famosos galanes de telenovelas con un vestido entallado que marcaba su silueta a la perfección.

Se trata de tres famosos actores que luego de formar parte de diversos melodramas con tintes de acción, también se han sumado al género del thriller y comedia como Luis Iván Arana a quien en 2020-2021 se le vio actuar en "Imperio de Mentiras" o Fernando Noriega, quien dio vida al Dr. Mariano Rueda Torres (en sustitución de Gonzalo Peña) en "¿Qué le pasa a mi familia?"; ambas, producciones para Televisa.

Un tercer galán es el colombiano Alejandro López, quien de 2015-2020, dio vida al Súper Javi en la exitosa telenovela seriada "El Señor de los Cielos" y en 2021 se sumó al elenco de "La Suerte de Loli" compartiendo créditos con Jacky Bracamontes, Osvaldo Benavides, Silvia Navarro, Mariana Seoane, Rodrigo Vidal, entre otros, para Telemundo.

Y fue con un vestido color café marrón, que Aracely Arámbula se lució junto a ellos, mostrando sus curvas con orgullo y un poco más tras un sutil escote desde el cuello hasta terminar la prenda, que dejó ver algo de sus atributos.

"Disfrutar el trabajo es mi mejor regalo #actuar es un gran placer #Acción aquí con #Superjavi #Ismael y #Elrojo que sigan teniendo mucho ÉXITO Chicos!!!!!", se lee en la descripción de una de las postales que quien diera vida a la intrépida y empoderada Altagracia Sandoval, compartió en septiembre de 2018.

Y entre los comentarios que quedaron para la posteridad, se leen algunos como: "La mejor en todos los aspectos, toda una dama, guapísima", "Divina mi Ara, como siempre luciendo espectacular"; también le pedían a 'la Chule' que les dijera dónde compró su vestido: "Xfa dime de dónde es tu vestido? Dónde lo compraste? Me encantó, se te ve increíble".

Y los comentarios no paraban de llegar: "Mis respetos!! Gran mujer Empoderada, Dios con usted, bendiciones"... Aunque también hubo para los galanes que acompañaban a Aracely en la foto: "Jesús, mándame uno de esos papis".

No obstante, con anterioridad, la intérprete de "Malas Noticias" (2020), habría compartido un vídeo en modo Gif, en el que se le ve luciendo cada curva de su escultural cuerpo, tras posar en los pasillos de la televisora.

"#Felizsemana #Arafamila que tengan un súper lunes y maravillosa semana nos vemos hoy @telemundo", se lee en el post de aquel 17 de diciembre de 2018; y por el que también recibió no menos de 788 comentarios y ha logrado desde aquel entonces alrededor de 342 mil reproducciones.

