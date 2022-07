La vez que Aracely Arámbula intentó derretir a famoso actor con pronunciado escote

En 2009 y antes de emigrar a otra televisora de Estados Unidos, la actriz Aracely Arámbula interpretó a unas gemelas, una buena y la otra mala, en la telenovela "Corazón Salvaje", siendo la pelirroja, la más malvada que siempre intentaba seducir a los hombres con su belleza y su "pechonalidad", y en la web circula una escena de cuando 'la Chule' -en su personaje de Aimeé Montes de Oca Rivera de Vidal-, quiso seducir a Renato Vidal Montes de Oca, galán interpretado por Cristián de la Fuente.

Y es que, como es natural, tras dar vida a una villana de telenovelas, el personaje de Aracely Arámbula, acaparó todas las miradas de los televidentes en aquel entonces y hoy, gracias a las redes sociales, tras ser una de las más villanas más sexies de las telenovelas.

El canal de YouTube Taco de Ojo con un mínimo de 660,000 suscriptores, fue el que recogió una escena de Aracely Arámbula en la que se le ve luciendo sus atributos con un camisón color rojo carmín, de pronunciado escote, que hace juego con su cabellera pelirroja.

Taco de ojo

La escena retrata el momento en el que la malvada Aimeé Montes de Oca Rivera de Vidal, quiso seducir a Renato Vidal Montes de Oca, yendo a tocarle la puerta de su habitación, llamándolo con su voz por demás sensual:

"Renato, mi amor... mi amor, vine para...", pero el encanto de su sensualidad se le acaba cuando reniega tras ver que no tuvo éxito con su visita: "¡Malita sea, no está!", y de puro coraje, le pega a la mesa, apaga un vela y arruina unas flores de un jarrón aplastándolas con las manos; luego se acomoda el escote y se va.

El clip fue compartido desde el 9 de septiembre de 2020 y a la fecha tiene 2.449.475 millones de vistas, y por supuesto, el público no se podría hacer esperar con sus comentarios que, por lo que se lee, ha sido un grato taco de ojo, su participación en esta escena de la telenovela producida por Salvador Mejía Alejandre para Televisa, hace 13 años.

"EL ARTE DE SABER LUCIR SUS ENCANTOS : NO TIENE UN VOLUMEN DESCOMUNAL EN SUS PECHOS, PERO LA MANERA EN QUE LOS LUCE, HACE PARECER QUE TIENEN EL DOBLE DE TAMAÑO, SUCULENTOS!!!", "Esta mujer es una Diosa", "NO SE USTEDES, PERO YO TAN SÓLO VERLE, ME DAN GANAS DE SER NIÑO DE NUEVO", y otros más lamentan lo que dejó ir Luis Miguel: "La Diosa que dejó ir El Sol de México".

Otros más expresaron: "Hermosa", "HERMOSAS LAS TRES!!!!!!!!", "Preciosa, bella en todo su esplendor... saludos desde Costa Rica", "Mmmm yo me acuerdo cuando era un chavito cuando miraba a Aracely en la telenovela 'Soñadoras' y ahora que soy adulto es una mujer muy atractiva" y "Dios de mi vida, hermosas", "Que mujerón! Ahora entiendo por que Luismi perdió la cabeza por ella".

El clip en el que Aracely Arámbula luce muy sensual, ha recogido también, un total de 8,546 likes y 175 comentarios.

