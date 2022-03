La vez que Ana Martín lució vestidito y un incidente le arruinó su outfit

Entre tantos personajes que le ha tocado hacer en diversas cintas, la primera actriz Ana Martín, ha figurado desde hace años, como una de las intérpretes jóvenes de México que más ha enamorado gracias a su belleza y ese cuerpo natural sin cirugías, que lucía como si nada. Y así fue la vez que, tras lucir su exquisita figura con un vestidito, un incidente le arruinó su outfit.

Se trata de una escena en la película "Romance Sobre Ruedas" que en 1969, Ana Martín protagonizara junto al actor César Costa y de la que ha compartido varios momentos en su visitada cuenta de Instagram y pese a que no ha sido la primera vez que la ha compartido, es un hecho que ha dejado boquiabierta a sus seguidores.

Fue el pasado 9 de febrero, la última vez que la ahora actriz de "Corazón Guerrero" (2022) -producida por Salvador Mejía para la nueva plataforma Televisa Univisión-, compartiría un pedacito de la exitosa película de los años 60's.

En la escena, se le puede ver a la primera actriz caminando por la banqueta de alguna calle de la Ciudad de México, y cuando se baja para cruzar la calle, pasa un vehículo y le moja parte de la falda, las medias y los zapatos, arruinándole el coqueto outfit con el que Ana Martín brilló en una de las tantas escenas de la cinta.

"Rosita en 'Romance Sobre Ruedas' #anamartin #actriz #reels #reel #parati #foryou #parati #instagramreel #cine #mexican", se lee en la descripción de su post en Instagram, que a decir verdad ha sido actualizado tas remasterizarlo con la música de fondo con el tema "Unstoppable" de Sia.

Y no podían ser menos que alrededor de 240 comentarios, los que han dejado sus fans y seguidores con diversas participaciones que van desde halagos hasta preguntas sobre cómo ha sido su experiencia como actriz y sobre algunos trucos del cine.

"Divina!!!!!!!!" fue el mensaje de Ariana Pellicer, hija de la finada actriz Pilar Pellicer, "Que tal peinado. Una pregunta, como hacían para aumentar tanto cabello?", "Que belleza de mujer y de vestuario, combinación elegancia y sexy", "Eres muy privilegiada de poder tener videos tuyos de cuando eras jovencita", se leen algunos.

"Me encantaba la moda de esa época desde los zapatos hasta el peinado, se ve usted hermosa", Qué bello outfit... qué bella damita", "Hermosa... hermoso rostro hermoso cuerpo... cuando no existían filtro ni bótox... todo naturalito. Por eso aún después de la edad que tiene sigue hermosa. No como otras, hasta asustan"... En fin, es un hecho que a más de 50 años de esta cinta, Ana Martín sigue enamorando con su belleza a sus seguidores; al momento, tiene ya más de 31,400 corazones rojos en su publicación.

