La vez que Ana Martín lució prominentes encantos en bañador de dos piezas

Durante sus años más productivos como actriz de cine y televisión, Ana Martín tenía un lugar privilegiado gracias a su talento y su belleza sinigual. Y ésta fue la vez que lució prominentes encantos en bañador de dos piezas.

Su cuenta de Instagram es testigo fiel de los momentos más importantes en la vida de Ana Martín, y en su última publicación, así lo deja ver la actriz de hoy 75 años de edad, quien no deja pasar la oportunidad de mostrar su éxito como una de las actrices más bellas y codiciadas de la época de los 70's y 80's.

Y fue precisamente en su perfil, que la actriz de La Desalmada", compartió uno de sus momentos, revelando que en sus mejores tiempos fue considerada un símbolo sexual, tras mostrar una página de revista en blanco y negro en la que se le ve imponiendo su belleza con su mirada seductora y ojos grandes y pestañas risadas llenas de rímel.

"En los 60’s yo era el símbolo sexual… la chava de moda y eso me aterraba, ¡me escondía de la gente!", confesó Ana Martín quien este año cumplió 59 años de carrera artística antes de su regreso a las telenovelas en la producción de José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa.

Y aunque Ana Martín era uno de los rostros más bellos del espectáculo mexicano e internacional, de curvas naturales y cutis perfecto, siempre mostró cierto recato ante los medios y el público. No obstante, eso no fue impedimento para que Ana Martín se diera el lujo de tener uno y otro amor a sus pies, los galanes más guapos de la televisión y el cine, aunque no hizo vida con ninguno ni tampoco quiso tener hijos.

La actriz Laura Vignatti fue una de las que reaccionó a la postal de Ana Martín con un: "Que hermosa", mientras que un chico que la pinta de nombre Felipe Rangel, reaccionó apoyando lo que la primera actriz causaba en los hombres de su época: "...y no los culpo!!".

La guapa Aynara Eder escribió: "Que belleza!!!!", y una de sus fans no reparó en expresar su admiración por la diva de la televisión mexicana y cuestionarla: "Aaay Dios , esta mujer era una belleza , súper hermosa... a mí me da curiosidad saber si aun guardas alguna tu prenda o algo de ropa que te ponías en los 60s ???".

Por otro lado, hubo quien dio su punto de vista sobre la madurez que tuvo Ana Martín para no caer en el juego de los hombres, sino más bien ellos caían ante sus pies aún con su estrategia en el amor: "Debió ser inquietante ser el centro de atención en su momento, lo bueno es que no cayó en el 'juego' como tal vez actrices y vedetes de la época se acabaron con los excesos por estar entre nosotros chambeando".

Tras su publicación del domingo pasado, Ana Martín ha logrado arrancar más de 12 mi corazones rojos y también generó ya 190 mensajes.

