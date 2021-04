Hace un poco más de un mes, la noticia sobre el rompimiento sentimental entre Jennifer Lopez y Alex Rodríguez, causó furor entre los medios y los millones de fanáticos de la pareja a nivel mundial; sin embargo, tras haber salido a la luz que fue el propio ex pelotero de los Yankees de New York que tuvo un encuentro virtual con la actriz Madison LeCroy de 30 años, fue motivo suficiente para que la Diva del Bronx 'lo mandara a volar', literalmente.

No obstante, en redes sociales circulan los cientos de momentos que la ex pareja también recordada como el dúo JLo-ARod vivió durante sus dos años de noviazgo. Como el que protagonizaron cuando fueron captados al parecer de forma infraganti y la ex de Marc Anthony lució su retaguardia con un brilloso bikini, complemento del atuendo que vestía, con lo cual, Alex Rodríguez presumía lo que ¡era suyo!

Aunque al tener una diferencia de edad de seis años -dado que JLo tiene 51 y Alex 45- podría ser que éste se viera deslumbrado por la belleza de la actriz de 30 y posiblemente fue el motivo por el que se vio entre la espada y la pared entre las dos estrellas en cuestión.

El comprometedor momento fue compartido por el perfil de Instagram @instafamouspictures, fan de publicar intensas postales de la también estrella de cine, en el que se puede ver a la que fuera la feliz pareja estadounidense disfrutando de su amor y algo más.

Pues ARod aparece subiendo el vestido de JLo mientras luce sentado en lo que parece ser la barra de una cocina y ella está recargada en él, dejando sus encantos al aire.

Pero esa y muchas otras cosas se han terminado entre la pareja que tenía por lo menos dos años de relación, tiempo en el que habían decidido unir sus vidas en matrimonio, pero no lo hicieron debido a la pandemia causada por el coronavirus, pues ambos soñaban con una súper boda.

Y el sueño terminó de romperse al ventilarse le infidelidad de tipo virtual que Rodríguez tuvo hacia Jennifer, y aunque días después ambos confirmaron estar juntos, fue de inmediato que JLo confirmara definitivamente su separación, argumentando incluso, que están mejor como amigos que como pareja.

Sin embargo, también dijo que aunque su relación sentimental terminara así, tan repentinamente, seguirán siendo socios en los negocios que ambos manejan.