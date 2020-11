La verdadera identidad del Escorpión Dorado es Álex Montiel Rodríguez

El divertido personaje de las redes sociales y youtuber conocido como el Escorpión Dorado, cuyo nombre real según Google es Álex Montiel Rodríguez, ha vuelto a hacer de las suyas en su reciente participación como Cerbero, "personalidad" de '¿Quién es la Máscara?'.

Sin embargo, la sorpresa de la noche del pasado domingo 08 de noviembre, fue que al quitarse la máscara tras haber perdido el duelo Máscara VS Máscara en el que se enfrentó contra Chile Jalapeño interpretando "Vuela más alto" de OV7, la verdadera identidad de Cerbero no pudiera ser mostrada al cien por cierto.

Pues el personaje de la mitología griega, como lo es un perro con tres cabezas, ¡traía otra máscara puesta! Su identidad fue revelada luego de saber que se trataba del Escorpión Dorado; no ostante, muy pocos conocen su rostro real.

Y aunque en sus pistas decía que era como el aire, que estaba en todos lados, que era un mal necesario y se rodeaba siempre de caras conocidas, logró no ser descubierto. En sus participaciones se le pudo ver interpretando éxitos como "Yo perreo sola" y "What does the fox say", por lo que confundió bastante a los investigadores.

Pero, ¿quién es Álex Montiel Rodríguez conocido como el Escorpión Dorado?

Álex Montiel Rodríguez fue un estudiante de la comunicación en la Escuela de Periodismo Carlos Septién y siguó preparándose con cursos tomados en el Centro de Capacitación de Radio y Comunicación Raúl del Campo, en la Ciudad de México.

Por otro lado, el ahora youtuber, ha destacado en el medio por la creación de guiones y por su preparación en la parte de dirección.

Fue en 2009 que se lanzó bajo el nombre del Escorpión Dorado como hoy en día se le conoce; y la verdad es que ha causado revuelo por más de una década con su característica de irreverencia y rebeldía; pues es un representante de los mexicanos que dice sin culpa alguna lo que los demás no nos atrevemos a expresar.

Su lado humano rebasa su figura de luchador rudo que pretende hacer olvidar los problemas por un rato; pues es un activista social que se suma a causas como la lucha contra el cáncer infantil, entre otras.

En sus canales de YouTube como 'Peluche en el Estuche' y 'El Chido', ha logrado más de 12 millones de seguidores. Y por si fuera poco, también ha tenido participación en el cine dando vida a personajes como los de Chuck en "La vida secreta de las mascotas 2", Linterna Verde en 'La gran aventura de Lego 2', Bob Esponja en "Un héroe fuera del agua", entre otros.

