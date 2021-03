¡La súper figura de Michelle Renaud sin implantes, desde la playa!

Michelle Renaud desnudó su alma en Instagram con una confesión muy personal que compartió con sus cuatro millones de seguidores. La artista mexicana se sinceró en esta red social, donde publicó un emotivo mensaje y dejó ver que se encuentra en un proceso de sanación física y emocional, que le ha permitido estar en paz con ella misma.

La actriz de ‘Quererlo todo’, de Televisa, pasó por el quirófano para quitarse los implantes y ahora mostró su cuerpo natural, aceptándose tal como es, lo que evidencia que tuvo que luchar contra sus propios “demonios” para encontrarse.

Michelle Renaud, quien hace aproximadamente un mes terminó su relación sentimental con el actor Danilo Carrera, indicó que ha aprendido a aceptar sus defectos e imperfecciones y ello la ha convertido en una mujer más feliz.

“El día que yo acepté mi cuerpo, tal cual es, con lo que otros pueden ver como defectos (planes, estrías, piernas delgadas… etc.), les juro que ese día me di cuenta que tengo un ‘cuerpazo’, ja”, comentó la originaria de la Ciudad de México.

“Nunca me había sentido tan segura de mí misma como cuando me quité los implantes y los juicios. Hoy entiendo que nos vemos como nos sentimos, no hay más”, continuó Michelle Renaud, quien en la postal aparece con un bikini en la playa, ya sin los implantes que alguna vez se colocó, y sonriendo a la cámara.

La protagonista de ‘La sombra del pasado’ sostuvo que todo es parte de un proceso de aceptación en el que cada persona debe aprender a quererse a sí mismo por lo que es, pues el cambio siempre tiene que ser de adentro hacia afuera.

“Todo debe cambiar en tu trato a ti mismo, ni todo el ejercicio, ni todos los implantes, ni todo el botox harán que te sientas bien si no eres generoso contigo mismo. Échate flores y piropos todos los días y verás un cambio impresionante en cómo te ves y cómo te ven los otros”, agregó la actriz de telenovelas.

Michelle Renaud recalcó que sólo trabajando con las emociones y pensamientos se puede lograr “un cambio físico más que cualquier dieta o quirófano. La aceptación es la clave”, y cerró con hashtag como #Amorpropio y “Loveyourself.

La publicación de la actriz de ‘La mujer del vendaval’ fue bien recibida tanto por sus seguidores como por actores y actrices, quienes le postearon mensajes de aliento, como fue el caso de Mane de la Parra, quien le comentó: “¡La reina eres tú, querida!”.

Por su parte, los fans de Michelle Renaud le ofrecieron comentarios de apoyo y ánimo por su cambio: “¡Campeona!”, “¡Esa es la actitud, Michelle!”, “Tienes toda la razón. Hermosas palabras de ánimo al amor propio”, “Eres bella por dentro y por fuera, porque somos reflejo de lo que hay dentro de nuestros corazones”, “Muy sabias palabras”, entre otros.