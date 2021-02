La sexy prenda con la que Demi Rose elevó la temperatura en Instagram

Una de las modelos más asediadas de las redes sociales, es sin duda, Demi Rose, quien hace unos días logró una vez más, elevar la temperatura de sus fanáticos de Instagram, al presumir su silueta de reloj de arena, tras modelar una sexy prenda entre transparencias color negro.

La británica Demi Rose, no para de maravillar la vista de sus fanáticos, cada vez que la ven en una de sus fotos más selectivas, que muy acertadamente ha compartido a través de sus redes sociales, e incluso, se pueden ver en las obligadas fanpages (páginas de fans).

Y fue precisamente en una de éstas, que Demi Rose lució más provocativa que nunca, al protagonizar una postal en la que luce a la perfección una sexy prenda; se trata de un babydoll color negro que destaca por sus transparencias y con la que deja ver casi al descubierto, sus encantos traseros.

"What is the best you see in picture?" (¿Qué es lo mejor que ves en la imagen?), escribió el sitio Gym Models (@gy_models), cuando compartió la sensual fotografía de Demi Rose, en mayo de 2020; mismo que además, hacía gala de estar en una lujosa habitación por el papel tapiz de Louis Vuitton, una famosa firma francesa.

Esta vez, la famosa británica hipnotizó a sus más de 16 millones de fans de su cuenta oficial de Instagram y de otros fans que también siguen sus postales más intensas a través de otros sitios, posando de espaldas y mostrando sus encantos a través de un espejo y sus redondeados glúteos que se ven perfectamente bien entre las transparencias del babydoll color negro.

Y aunque la fotografía no ha logrado la habitual cantidad de likes que se ven en sus publicaciones de su perfil personal de Instagram, es un hecho que la británica de 25 años, ha enamorado a cientos de seguidores del sito que compartió su sensual instantánea.

Pero a la pregunta que se puede leer en la descripción del post, algunos fueron directo a la contestación y entre los mensajes que destacan en la caja de comentarios, se lee: "Ass" o "La cola hermosa"... También un piropo afrikáans que enuncia: "Hottie Pa-tottie" que no tiene traducción precisa, pero que se refiere a Demi Rose como una guapa damisela.

Mientras hubo un fan que al ver a la modelo nacida den Brighman, Reino Unido en esa posa tan coqueta, literalmente prendió fuego a la publicación, no sin antes quedarse sin palabras.

La sensual imagen, sólo ha causado reacción en 656 fanáticos y ha provocado los primeros cuatro comentarios.