La rutina de Jennifer Lopez que la hace lucir una piel perfecta a punto de los 52

Desde la intimidad de su hogar, la cantante Jennifer Lopez ha compartido una vez más la rutina de skincare (cuidado de la piel) que a punto de los 52 años que está por cumplir, que la hace lucir una piel perfecta. Y es que además de ser una importante estrella de la música y el cine, JLo se ha posicionado como una de las empresarias más exitosas de América.

JLo Beauty, es la línea de productos de skincare que la neoyorquina posee junto a su ex novio Alex Rodríguez, el beisbolista de origen dominicano, ex pelotero de los Yankees de Nueva York, con quien estuvo a punto de llegar al altar a jurarse amor para toda la vida, de no ser por una supuesta infidelidad de éste.

No obstante, su rompimiento sentimental, no ha sido motivo suficiente para que Jennifer Lopez se olvide del compromiso que tiene con ella misma y sus hijos a los que llama "Cocos", además de con sus millones de fanáticos, y por ello, la también empresaria de la moda se cuida bastante.

A través de un vídeo de su cuenta oficial de Instagram, JLo mostró recientemente su rutina de skincare en cuatro pasos, lo que la mantiene radiante y con una piel libre de imperfecciones y brillante.

"Hello Gorgeous! I’m breaking down my real AM routine for you, so you know exactly how I get THAT glow (ps coffee and H2O are always a must)... @jlobeauty @sephora @sephoracanada", escribió 'la Diva del Bronx' al pie del vídeo en el que muestra paso a paso su rutina de belleza matutina con tal sencillez, que enamora aún más a sus más de 166 millones de seguidores.

Lo que en Español significa: ¡Hola preciosas! Estoy analizando mi rutina real de AM para ti, para que sepas exactamente cómo obtengo ESE brillo (ps, café y H2O siempre son imprescindibles)... @jlobeauty @sephora @sephoracanada.

El lavado de rostro con un gel que ayuda incluso a quitar el maquillaje sin previa limpieza, dos productos aplicados en el rostro con un sutil masaje en círculos con la yema de los dedos y una cápsula obedecen a la rutina diaria de limpieza de Jennifer Lopez, por lo que es considerada como una de las estrellas que luce más joven a sus 51 años de edad.

En un post anterior de su cuenta oficial @jlobeauty, la novia del actor Ben Affleck presentó los cuatro productos ideales para mantener un rostro bello y libre de imperfecciones como el que la propia Jennifer Lopez posee.

En el que además, de presentar los productos, explica a través de la descripción en Inglés y Español, el nombre de cada producto y para qué sirve cada ejemplar.

