La razón por la que Demi Rose tiene cuerpazo: sus secretos de belleza

Si de algo está segura la modelo Demi Rose, es de su innegable belleza y cuerpazo de diosa que posee; sin embargo, para seguir posicionándose como una de las divas de la modernidad más exitosas que hay alrededor del mundo, la británica recurre a algunos tratamientos de belleza, que la mantienen como una reina; esos son sus secretos de belleza.

Tratamientos, a los que se somete cada vez que lo cree necesario, pero que sin duda alguna, han ayudado a Demi Rose, a convertirse en una de las mujeres más admiradas del planeta Tierra. Recientemente, fue a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que top model mostró dichas sesiones de belleza a las que se somete para seguir siendo bella.

La piel perfecta de un especial tono apiñonado y su figura de reloj de arena, son las cartas de presentación por las que la famosa de 26 años, ha logrado cautivar más de una vez a sus más de 16.5 millones de seguidores en Instagram.

Pero no sólo eso, sino que además, la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, ha logrado también, que esos millones de seguidores, la vean en su página de Only Fans, en la que seguramente, Demi muestra sus imágenes más cautivadoras.

"One of my faves @dr.nima.clinic is using the Morpheus to stimulate the collagen production" (Uno de mis favoritos @ dr.nima.clinic es usar Morpheus para estimular la producción de colágeno), escribió durante una de las historias, en la que aparece aplicándose el tratamiento clínico-estético en el rostro.

Postal, en la que además de lucir una piel perfecta, luce un rostro impecable con facciones bien definidas y por si fuera poco, las pestañas y las cejas que la mayoría de las mujeres buscan tener.

Morpheus es la tecnología de radiofrecuencia fraccionada más profunda con una penetración de 4 mm y un efecto térmico de hasta 6 mm, no solamente nos permite una regeneración de colágeno y elastina con retracción del tejido y mejora de la laxitud de la piel , sino que si le sumamos la patología de la celulitis a tratar en las zonas más difíciles de eliminar del cuerpo, segun el sitio Inmode.es.

La razón por la que Demi Rose tiene cuerpazo: sus secretos de belleza. Foto: Historias Instagram Demi Rose

No obstante, la visita a la clínica no fue sólo para someterse al tatamient facial, sino que Demi Rose aprovechó el tiempo para reafirmar la piel de las piernas abajo de los glúteos, para eliminar cualquier exceso o imperfección que pueda interrumpir su belleza.

Por ello, la británica compartió parte del tratamiento al que se sometió. Esta vez escribió en sus Instagram Stories: "@shanecooperuk using a body defining treatment on my legs for an uplifted" (@shanecooperuk usando un tratamiento que define el cuerpo en mis piernas para una elevación).

Y es que no es un secreto para nadie, que para lograr ese cuerpazo que Demi Rose posee, no está de más recurrir a la tecnología, aunque se tenga que invertir una considerable suma de dinero, pues esos tratamientos son algo costosos. Aún así, la belleza y el cuerpazo de la top model lo valen.